Украинцам будут выплачивать деньги за жилье в течение 1 575 лет: "слуга народа" назвала предусмотренную сумму

В поданном на рассмотрение народными депутатами во втором чтении законопроекте о госбюджете-2025 предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы "єВідновлення", в рамках которой украинцам предоставляются компенсации за за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье. Впрочем, в самом парламенте считают эту сумму слишком малой – ведь при таком финансировании для проведения полной компенсации понадобится 1 575 лет.

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Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила, что из запланированный 4-х миллиардов:

3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для людей, утративших жилье;

1 млрд грн будет выделен на компенсации за поврежденное имущество.

"В законопроекте о государственном бюджете на 2025 г., представленном на второе чтение, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы єВідновлення. …При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1 575 лет. Что как наполнять озеро чайной ложкой", – сказала напдеп.

При этом она подчеркнула: заложенное в проект госбюджета финансирование не позволит решить проблему с выплатами. Так же, как и расширить действие программы на проживающих на временно оккупированных территориях.

"Что касается реальной картины убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили 152 млрд долларов. Это включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 трлн грн", – резюмировала Шуляк.

В то же время, отметила она, с момента старта программы єВідновлення в мае 2023 года украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности:

7 млрд грн направлено на компенсации за поврежденное жилье.

8,9 млрд грн составили использованные жилищные сертификаты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее программу єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних и недееспособных лиц, что упростит процесс получения компенсации. Одновременно с подачей заявления через Дію можно получить справку о несудимости, которая ускорит выплаты и заблокирует доступ предателям и коллаборантам.

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