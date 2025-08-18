В Украине хотят ввести обязательную "вторую" пенсию: что запланировали в Кабмине

Кабинет министров готовится вводить в Украине новую модель пенсионной системы. В частности, обязательную накопительную пенсию.

Об этом говорится в проекте Программы действий правительства. Согласно ему, пенсионная реформа будет также предполагать:

Трансформацию специальных пенсий в профессиональные пенсии.

Установление прямой связи между уплаченными страховыми взносами (ЕСВ), продолжительностью их уплаты и размером выплаты.

При этом подчеркивается: на 2025 год запланирован ряд шагов по проведению реформы. В частности:

До 30 сентября.

Подача в Верховную Раду законопроектов о выплате сумм пенсий (а также ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), начисленных на исполнение судебных решений.

До 31 декабря.

Подача в Верховную Раду законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении. А кроме того, проектов законов об усовершенствовании механизма исчисления пенсии и учета пенсионных прав, а также о профессиональных пенсионных программах.

При этом, подчеркивается, до конца 2026 года должны быть усовершенствованы механизмы исчисления пенсий. Поскольку ныне "для 5 млн человек пенсия составляет не менее 4 000 грн".

Накопительная пенсия: что это и зачем ее вводить

В настоящее время в Украине накопительная система планируется как дополнение к солидарной, а не полная ее замена. Условно, человек будет получать по две пенсии – одну за счет собственных накоплений, другую – за счет налогов работающих.

Т.е. часть зарплаты будет отчисляться на индивидуальный пенсионный счет в государственном фонде. Эти средства будут инвестироваться, а когда человек будет достигать пенсионного возраста, он будет получать деньги – либо в виде регулярных выплат, либо единовременно. При этом поскольку такие отчисления будут обязательными, гарантировать их сохранность и приумножение будет государство.

Зачем вводить накопительную пенсию

На это есть несколько причин. В частности:

Демографический кризис.

В Украине, как и во многих других странах, фиксируется старение населения – количество пенсионеров растет, а количество работников, которые платят взносы, уменьшается. Это создает огромную финансовую нагрузку на солидарную систему, делая ее нежизнеспособной в долгосрочной перспективе.

Слишком низкие пенсии.

Одна только солидарная система не способна обеспечить достойные пенсии. Накопительная система призвана увеличить выплаты, ведь накопленные средства будут добавляться к "старой" пенсии, позволяя людям иметь более высокий уровень жизни.

Потребность в инвестициях.

Деньги, которые будут собирать в накопительных фондах, планируют инвестировать в экономику – государственные облигации, ценные бумаги украинских компаний и тому подобное. Это, с одной стороны, должно защитить взносы от инфляции, а с другой – создать внутренний долгосрочный ресурс для развития экономики.

Евроинтеграция.

Реформа является одним из ключевых требований для вступления Украины в Европейский Союз. Накопительная система является распространенной практикой в большинстве стран-членов ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ныне в Украине средний страховой стаж тех, кто выходит на пенсию, составляет 33,5 года. При этом с 2027-го требование для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) составит уже 34 года.

