В СМИ и соцсетях заявили о "повышении выплат" в случае гибели военного: что на самом деле решили в правительстве

В Украине ряд СМИ, а также Telegram-каналов ошибочно заявили о повышении сумм в случае гибели военных до 22,7 млн грн (на сегодня предусмотрена выплата в 15 млн грн). В сообщении руководствуются постановлением правительства, которое на самом деле размер выплат не изменяет.

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Так, в постановлении правительства №1090 действительно предусмотрены изменения. Но они касаются следующих случаев:

заявители будут обращаться за назначением и выплатой единовременной денежной помощи в Министерство по делам ветеранов. При этом заявление можно подавать через ближайший ЦНАП или в электронном виде: через Единый государственный реестр ветеранов войны; портал государственных услуг Действие.

Решение о назначении и выплате единовременного пособия будет принимать Минветеранов. Если заявление будет одобрено, средства единовременного пособия переведут на банковский счет получателя.

При том , как в новой, так и в старой редакции постановления предусмотрена выплата в случае гибели военного в размере 750 прожиточных минимумов на трудоспособное лицо. На данный момент прожиточный минимум составляет 3028 грн. Следовательно, выплата должна быть на уровне 2,27 млн. В СМИ и в соцсетях ошиблись нулем и заявили, что речь идет о сумме 22,7 млн грн.

Отметим, в Украине на время военного положения минимальная выплата в случае гибели военного составляет 15 млн грн. Учитывая, что 750 прожиточных минимумов – менее 15 млн грн, на самом деле размер выплаты не будет меняться и на время военного положения составит 15 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при ранении во время службы военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц во время лечения, а также единовременную помощь, которая может достигать 1 211 200 грн в зависимости от группы инвалидности. Для получения этих выплат важно своевременно предоставить необходимые документы и соблюдать установленные условия.

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