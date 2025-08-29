В сети распространяют фейк о 'пенсионных изменениях' с 1 сентября: полиция предупредила украинцев

В последнее время в популярных Telegram-каналах с миллионной аудиторией появились сообщения о якобы изменении правил начисления пенсий в Украине уже с 1 сентября. В свою очередь правоохранители и Пенсионный фонд предупреждают – происходит распространение фейковой информации.

На самом деле такие сообщения не имеют ничего общего с официальными разъяснениями государственных органов. Об этом рассказали в киберполиции.

Почему это фейк

Дело в том, что в указанных "сообщениях" для получения деталей пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке.

Правоохранители объяснили, что подобные публикации являются манипуляцией: они используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание людей и побудить их переходить на сторонние ресурсы.

Почему это опасно

Отмечается, что некоторые из сайтов, на которые ведут ссылки в фейковых сообщениях, "могут содержать риски для безопасности персональных данных".

В киберполиции обратили внимание на то, что официальная информация о пенсиях, социальных выплатах, субсидиях и льготах распространяется только через официальные ресурсы Пенсионного фонда Украины, и посоветовали пользоваться исключительно их достоверными каналами: сайтом Пенсионного фонда, страницей в Facebook и Telegram-каналом.

Что нужно делать

Гражданам советуют не доверять сообщениям из сомнительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, быть внимательными и ориентироваться исключительно на сообщения из официальных источников государственных учреждений.

Если же лицо пострадало от киберпреступления или заметило признаки мошенничества в интернете, то им нужно подать электронное обращение в киберполицию по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинском сегменте соцсетей распространяется фейк о выплате 12,6 тыс. грн детям, рожденным после 2014 года. Такой программы поддержки не существует, а подобные ложные публикации имеют целью лишь расширение аудитории ресурсов, которые их распространяют, заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Также недавно было обнаружено, что мошенники в сети предлагают украинцам выплату 10,8 тыс. грн "от ООН". Чтобы схема казалась правдоподобной злоумышленники, указывают один из украинских банков для "получения" денег – якобы для этого надо подать заявку на получение помощи на фальшивом сайте.

