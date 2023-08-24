В Киеве продают крошечную квартиру: как выглядит и сколько стоит самое маленькое жилье 

В Киеве за 30 тыс. долларов продают квартиру площадью всего 18 квадратов. В небольшой комнате разместили кухню, спальню, гостиную, а за стеной – санузел с полноценной ванной.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира находится на первом этаже. Всего в доме 9 этажей.

"Смарт квартира в Голосеевский район, улица Ракетная. Рядом парк, хорошая транспортная развязка. В прошлом году сделан ремонт. 1 этаж, отдельный вход в парадное на 6 квартир. Возле дома охраняемая территория и место для парковки. Своя котельная и скважина на дом", – говорится в данных объявления.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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