В Киеве маленькую комнату в панельке переделали в "квартиру" и продают за десятки тысяч долларов: как выглядит

В Киеве в доме по ул. Уинстона Черчилля, 24А продают квартиру площадью всего 10 квадратов. Квартира находится на первом этаже панельного дома. И хотя квартира расположена в Днепровском районе, на левом берегу и в старом жилом фонде, за нее просят 23,5 тысячи долларов. То есть по 2,3 тысячи долларов за квадрат.

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Как говорится в размещенном на популярном портале недвижимости объявлении, квартиру новым владельцам предлагают использовать для аренды. В объявлении говорится о "доходности в 3200 долларов годовых". Это около 132 тыс. грн (или 11 тыс. грн. в месяц). На самом же деле за такую сумму в Днепровском районе можно арендовать квартиру площадью в четыре раза больше: 37-40 квадратов.

Вероятно, квартиру "создали", отделив одну из комнат. Согласно государственным строительным нормам, минимальная площадь квартиры должна составлять 30 квадратов. Эта же "квартира" имеет площадь всего 10 квадратов. Это одна из самых маленьких квартир на рынке недвижимости Киева.

"Эта квартира-студия находится в Днепровском районе, который славится своей удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Поблизости есть магазины, кафе, парки и остановки общественного транспорта, что делает ее привлекательной для арендаторов", - утверждают в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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