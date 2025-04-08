В Дію вернули три важные функции для ФЛП и не только: инструкция, как воспользоваться
В систему государственных услуг Дія после технических работ вернули три важные функции. Две из них – для физлиц-предпринимателей (ФЛП): внесение изменение в данные и получение выписки из Единого госреестра. Третья услуга – справки о недвижимости.
Об этом сообщила пресс-служба Дії. "Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале Дія", – говорится в сообщении. В частности, доступны:
- информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество: получить справки о недвижимости можно сразу из нескольких реестров – все в одном запросе;
- внесение изменений в данные ФЛП: обновление контактной информации, ФИО, месторасположение, вида экономической деятельности;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований про свой ФЛП.
Как получить данные из реестра недвижимости онлайн
Функция позволяет получить справку по объекту недвижимого имущества. Услуга платная – 40 грн, но цена может варьироваться в зависимости от объема информации. Справка включает данные сразу из 4 реестров:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Реестр прав собственности на недвижимое имущество;
- Государственный реестр ипотек;
- Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.
Чтобы получить справку, понадобится квалифицированная электронная подпись. Выполнить нужно такие действия:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Проверить корректность личных данных в личном профиле, при необходимости обновить их.
- Выбрать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество".
- Заполнить онлайн-форму с указанием критерия поиска, по которому нужны сведения.
- Уплатить административный сбор.
- Информация из реестров будет предоставлена в формате PDF. Е можно найти в личном кабинете на портале Дія в разделе "Услуги" – "Полученные документы".
Внесение изменений в данные ФЛП: как это сделать
Изменить данные о ФЛП онлайн в Дії можно без участия государственного регистратора. Есть бесплатный вариант функции – это изменение контактной информации или КВЭДов.
А за 230 грн админсбора можно также изменить ФИО или место регистрации. А вот обновить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только офлайн в ЦНАПе.
Чтобы воспользоваться онлайн-функцией нужно:
- Перейти в раздел предоставления услуги и нажать кнопку "Подать заявление", после чего авторизоваться (или зарегистрироваться) в кабинете гражданина.
- Заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление – подойдет Дія.Підпис или другая электронная подпись физлица.
- Заявление плательщика единого налога после изменения КВЭДа, ФИО или местонахождения автоматически поступит в налоговую.
- Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги" – "Заказанные услуги". Уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина.
"Онлайн-выписка имеет такую же юридическую силу, как выданная в ЦНАПе. Ее можно распечатать и использовать при необходимости", – отмечают в Дії.
Как ФЛП получить выписку из ЕГР
Эта услуга также платная. Административный сбор составляет 110 грн. Чтобы получить выписку, нужно:
- Перейти на страницу услуги, нажать "Получить выписку", авторизоваться (или зарегистрироваться) в кабинете гражданина.
- Проверить правильность личных данных, обновить их, если это необходимо.
- Проверить информацию о ФЛП. Если все правильно – оплатить услугу.
- Выписка будет готова в течение нескольких минут после оплаты услуги. Загрузить ее можно в разделе "Полученные документы" в личном кабинете на портале Дія.
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