В Дію вернули три важные функции для ФЛП и не только: инструкция, как воспользоваться

В систему государственных услуг Дія после технических работ вернули три важные функции. Две из них – для физлиц-предпринимателей (ФЛП): внесение изменение в данные и получение выписки из Единого госреестра. Третья услуга – справки о недвижимости.

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Об этом сообщила пресс-служба Дії. "Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале Дія", – говорится в сообщении. В частности, доступны:

информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество : получить справки о недвижимости можно сразу из нескольких реестров – все в одном запросе;

: получить справки о недвижимости можно сразу из нескольких реестров – все в одном запросе; внесение изменений в данные ФЛП: обновление контактной информации, ФИО, месторасположение, вида экономической деятельности;

обновление контактной информации, ФИО, месторасположение, вида экономической деятельности; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований про свой ФЛП.

Как получить данные из реестра недвижимости онлайн

Функция позволяет получить справку по объекту недвижимого имущества. Услуга платная – 40 грн, но цена может варьироваться в зависимости от объема информации. Справка включает данные сразу из 4 реестров:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Реестр прав собственности на недвижимое имущество;

Государственный реестр ипотек;

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Чтобы получить справку, понадобится квалифицированная электронная подпись. Выполнить нужно такие действия:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Проверить корректность личных данных в личном профиле, при необходимости обновить их.

Выбрать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество".

Заполнить онлайн-форму с указанием критерия поиска, по которому нужны сведения.

Уплатить административный сбор.

Информация из реестров будет предоставлена в формате PDF. Е можно найти в личном кабинете на портале Дія в разделе "Услуги" – "Полученные документы".

Внесение изменений в данные ФЛП: как это сделать

Изменить данные о ФЛП онлайн в Дії можно без участия государственного регистратора. Есть бесплатный вариант функции – это изменение контактной информации или КВЭДов.

А за 230 грн админсбора можно также изменить ФИО или место регистрации. А вот обновить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только офлайн в ЦНАПе.

Чтобы воспользоваться онлайн-функцией нужно:

Перейти в раздел предоставления услуги и нажать кнопку "Подать заявление", после чего авторизоваться (или зарегистрироваться) в кабинете гражданина.

Заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление – подойдет Дія.Підпис или другая электронная подпись физлица.

Заявление плательщика единого налога после изменения КВЭДа, ФИО или местонахождения автоматически поступит в налоговую.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги" – "Заказанные услуги". Уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина.

"Онлайн-выписка имеет такую же юридическую силу, как выданная в ЦНАПе. Ее можно распечатать и использовать при необходимости", – отмечают в Дії.

Как ФЛП получить выписку из ЕГР

Эта услуга также платная. Административный сбор составляет 110 грн. Чтобы получить выписку, нужно:

Перейти на страницу услуги, нажать "Получить выписку", авторизоваться (или зарегистрироваться) в кабинете гражданина.

Проверить правильность личных данных, обновить их, если это необходимо.

Проверить информацию о ФЛП. Если все правильно – оплатить услугу.

Выписка будет готова в течение нескольких минут после оплаты услуги. Загрузить ее можно в разделе "Полученные документы" в личном кабинете на портале Дія.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как в Дії обновить бронирование работников от мобилизации. Сделать это необходимо, так как с 1 апреля 2025 года все бронирования работников, оформленные по старым правилам, утратили силу.

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