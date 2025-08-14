В Дії запустили бета-тест важной услуги: ищут тысячу участников

В Украине стартовало бета-тестирование новой цифровой услуги "Базовая социальная помощь" в Дії, которая позволит оформлять государственные выплаты онлайн, без очередей и справок. Приобщиться могут пользователи с низким доходом, которые уже получают одно из действующих социальных пособий.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Базовая социальная помощь – это ежемесячная финансовая поддержка от государства, размер которой будет определяться индивидуально в зависимости от состава семьи и уровня доходов.

Новая цифровая услуга позволит подать заявку, подтвердить необходимые данные и получать средства без лишних бюрократических преград. На первом этапе запущено бета-тестирование сервиса.

Это означает, что услугу сможет испытать ограниченное количество пользователей, чтобы разработчики собрали отзывы и усовершенствовали функционал перед полноценным запуском. Приобщиться к проверке работы нового сервиса может любой, кто:

имеет учетную запись в приложении Дія;

обладает налоговым номером (РНУКН);

имеет активированную Дія.Підпис и Дія.Картку;

уже получает одно из действующих социальных пособий.

Сейчас для тестирования подходят только получатели некоторых видов выплат. В частности:

помощи малообеспеченным семьям;

выплат на детей одиноким матерям;

временной помощи детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Кандидат на тестирование должен иметь доход менее 4500 грн на одного члена семьи. Кроме того, важно иметь паспорт в Дії и официальную электронную почту, которую подтвердят Google или Apple. Если подтверждение не произойдет, можно будет зарегистрироваться повторно, использовав другой почтовый адрес.

Пользователь заполняет онлайн-форму в Дії, указывает личные данные (ФИО, электронную почту, операционную систему смартфона) и подает заявку. После проверки данных назначается ежемесячная выплата, которую можно будет получать без посещения социальных служб.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают атаковать мошенники под видом представителей Организации Объединенных Наций. Они предлагают "выплаты от ООН", а чтобы схема казалась более правдоподобной, указывают один из украинских банков для получения денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!