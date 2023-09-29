Уже не 6600 грн: украинцам с 1 октября кардинально пересчитают гуманитарные выплаты

Украинцы, которые получают выплаты от гуманитарных организаций, с октября смогут рассчитывать на большие суммы помощи. Ежемесячно на одного члена семьи будет выдаваться на 2200 грн, а 3600 грн. То есть выплата увеличится сразу на 63,64%, а за три месяца можно получить уже не 6660, а 10 800 грн.

Об этом сообщили в одной из таких гуманитарный организаций – ADRA Ukraine. Отмечается, что пересмотреть размер выплаты там решили из-за инфляции.

"Рост цен на товары первой необходимости и общей стоимости жизни из-за разрушенной войной экономики побудил гуманитарные организации пересмотреть размер ежемесячного пособия. Это сделано для того, чтобы люди, получающие помощь, и в дальнейшем имели ресурсы для удовлетворения своих насущных потребностей", – говорится в сообщении.

Видео дня

Там уточнили, что повышенные выплаты именно в ADRA вводятся с 1 октября. У других гуманитарные организаций изменение может произойти в другие даты.

На данный момент ADRA не ведет прием заявок на помощь. Но представители организации обещают, что скоро будут открыты новые регистрации.

Выплаты 3600 грн – что нужно знать

Речь идет о единоразовой выплате сразу на три месяца. Поэтому из расчета 3600 грн в месяц человек получит 10 800 грн. Ранее эта сумма составляла 6600 грн.

На помощь могут претендовать несколько категорий граждан из числа ВПЛ. Это:

лица, самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность домохозяйства;

беременные или кормящие;

многодетные семьи;

дети из группы риска (из зоны активных боевых действий, или с хроническими заболеваниями, или сироты и прочее);

лица старше 50 лет с особыми потребностями;

лица с инвалидностью;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и ранениями, полученными в результате боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начинают тестирование проекта, в рамках которого запускают персональные социальные карты. Они будут действоватьпо принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!