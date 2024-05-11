"Укрпочта" заявила, что будет продавать на аукционах забытые посылки: названа цена

"Укрпочта" заявила, что будет продавать посылки, которые не забрали через шесть месяцев. Продажа будет проходить на аукционе. Компании отметили, что так поступают крупные международные почтовые операторы. Начальная цена лота составит 10 грн.

"Почтовые отправления, которые получатель не забрал в течение двух недель, "Укрпочта" отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не забирает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода. В течение этого периода и получатель, и отправитель имеют право по заявлению получить посылку", – объяснили на официальном сайте компании.

Посредством продажи посылки на аукционе компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода. Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет 10 грн. Посылки объединены в паллеты, содержащие до 100 единиц и продаются как один лот.

Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации. Ни компания, ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что они содержат. Для устранения возможности коррупционной составляющей формирования лотов работники компании не могут участвовать в аукционах.

"В настоящее время на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Раньше такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь согласно законодательству мы можем продать эти посылки и компенсировать затраты на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира. Как компания государственного сектора мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат", - отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине все госорганы, госпредприятия , принадлежащие государству акционерные общества должны продавать свое имущество только через электронные площадки. Это касается и "Укрпочты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!