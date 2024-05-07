Старые авто от "Укрпочты" и квартиры обанкротившегося российского банка: что украинцы покупают на торгах

В Украине все госорганы, госпредприятия, принадлежащие государству акционерные общества должны продавать свое имущество исключительно через электронные площадки. Это касается и "Укрпочты", сейчас реализующей свой старый автопарк. Компания выбрала несколько экстравагантную тональность в коммуникациях и прокомментировала такие торги фразой "нет, не ё*нулись" в соцсети X.

Но, как оказалось, и на такие авто есть покупатель: цены в ходе торгов выросли, а "Укрпочта" получила неожиданную прибыль. О том, что еще продают и покупают известные компании и госучреждения на электронных площадках, читайте в материале OBOZ.UA.

"Укрпочта" продает подержанные авто, но это все равно выгодно

В Украине в соцсетях несколько дней обсуждается сообщение "Укрпочты" о распродаже их старого автопарка. Эсэмэмщики от имени компании назвали эти авто "гнилым го*ном", отметили, что они не "ё*нулись", а машины хотели бы отдать, но по закону должны их продавать.

Украинцы обсуждали форму сообщения и сосредоточились на нецензурной лексике. Однако на самом деле суть сообщения не менее смела, ведь в компании фактически выразили недовольство действующими правилами по обязательной продаже имущества через открытые торги и заявили, что хотели бы бесплатно раздать автомобили.

"Укрпочта" продает автомобили лотами, объединяющими десятки машин. К примеру, 30 апреля на аукционе продали 134 машины. В основном это подержанные авто, которые уже давно не на ходу. Однако только этот лот принес "Укрпочте" 1 млн 656 тыс. грн. Стартовая цена составляла 1 млн 565 тыс. грн.

Еще один лот объединил 40 автомобилей. Стартовая цена – 197,9 тыс. грн. В результате торгов цена увеличилась до 323 тыс. грн. Авто могут пополнить коллекции, более того, некоторые из них можно отремонтировать и передать на нужды фронта. Худший для "Укрпочты" вариант – бесплатно раздать то, за что можно получить миллионы гривен, при том, что именно эту позицию и отстаивали в бранном посте компании. Хотя, возможно, это была шутка для привлечения внимания...

На аукционах продают не только старье

Закон обязывает государственные учреждения и акционерные общества продавать свое имущество через Прозорро.Продажи. Кто-то сбывает лом и хлам, а другие – квартиры. Украинцы, стремящиеся купить квартиру, о возможности рассмотреть предложения на электронных площадках часто даже не догадываются. А цены там могут быть значительно ниже.

Например, в этом году на открытом аукционе продали целый ряд квартир обанкротившегося российского Проминвестбанка. Речь идет об однокомнатных квартирах на Оболонском проспекте. Дом находится недалеко от станции метро и торгового центра. В объявлениях квартиры площадью 34 квадрата в таком доме продаются от 2 млн грн. До метро всего 5 минут пешком.

В результате серии аукционов большинство квартир купили обычные украинцы (физические лица), которые следят за объявлениями на торговых площадках. К примеру, квартиру №413 площадью 33,9 квадрата (из техники и мебели оставили только газовую плиту) продали всего за 1,3 млн грн (стартовая цена – 1,29 млн).

В этом же доме квартиру площадью 26,2 квадрата (№807) продали за 1,1 млн грн (стартовая цена – 1,08 млн). "Квартира однокомнатная, общей площадью 26,2 кв. м (жилая площадь 13,0 кв. м), по адресу: г. Киев, проспект Оболонский, дом 34в, квартира 807, регистрационный номер объекта недвижимого имущества: 2698799780000", – говорится в объявлении.

Государственное предприятие "Дорожный научно-технический центр" в апреле продало Mitsubishi Pajero Sport 2007 за 205 тыс. грн. На сайтах объявлений стоимость такого авто стартует от 300 тыс. грн. Автомобиль на ходу и в удовлетворительном техническом состоянии.

Так что иногда на открытых площадках можно приобрести недвижимость и авто по более выгодным ценам. Однако часто покупатели отказываются покупать такое жилье, потому что не хотят иметь дело с предыдущими собственниками. Если, например, квартиру банк забрал за долги, часто предыдущие владельцы отказываются уезжать, подают апелляции и не спешат выполнять решения судов.

Что покупают госпредприятия и чиновники

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов потратит около 700 тыс. на аренду авто. Победителя определили 1 мая. За 694 тыс. грн арендуют автомобиль Skoda Octavia A7 с водителем. Учитывая, что договор был подписан только в мае и до конца года, ежемесячно услуга аренды будет стоить около 100 тыс. грн.

"Двигатель – бензиновый, тип кузова – седан или хетчбэк, обязательно наличие кондиционера/климат-контроля, год выпуска – не старше 2018 года. Автомобиль должен быть технически исправен, подготовлен к эксплуатации, без рекламных наклеек и рисунков. Салон и багажник должны иметь опрятный вид: отделка салона автомобиля должна содержать все элементы, предусмотренные заводом-производителем", – говорится в описании.

Отметим, что в этом году существенно сократилось количество госпредприятий и учреждений, которые тратят значительные средства на аренду авто и покупку автомобилей. К примеру, в прошлом году дочерняя компания "Нафтогаза" потратила на аренду бронированных элитных автомобилей более 4 млн грн. А в этом году подобные тендеры не проводились.

Так, в 2023-м "Нафтогазбезопасность" компании "Нафтогаз" за 4,2 млн грн арендовала два бронированных автомобиля BMW с водителем. За такую сумму автомобилями можно было пользоваться до конца 2023 года. При этом в документах не раскрыли информацию, какой именно автомобиль был взят в аренду.

В тендере победила компания "УТН Безопасность". Она, по данным OBOZ.UA, имела в собственности четыре авто, среди которых только один автомобиль соответствующей марки – BMW 750 LI. Такой автомобиль в зависимости от комплектации может стоить десятки миллионов гривен.

В этом году у "УТН Безопасность" их ценные авто не арендовали. Кстати, компания принадлежит корпоративному фонду "Укртранснафта" ("Укртранснафта" – дочерняя компания "Нафтогаз Украины"). В автопарке "УТН Безопасность" сейчас уже 5 автомобилей (пятый приобрели в прошлом году). Речь идет о:

Cadillac Escalade 2018-го;

Toyota Camry 2019;

BMW 750 LI 2019;

Renault Duster 2020-го;

Renault Duster 2023-го.

Система электронных торгов позволяет украинцам отслеживать, что продают и покупают госкомпании. При этом это не только способ отследить расходы, но и возможность принять участие в торгах для каждого украинца.