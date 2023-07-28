Украинцы жалуются на "хлам" вместо долларов: какие купюры могут выдавать банки, а какие нет

Украинцы жалуются, что банки якобы специально выдают им при обмене валют и снятии средств с долларовых депозитов потрепанные и старые купюры. Однако финучреждения имеют полное право выдавать клиентам старые доллары, если те не были сильно повреждены и не имеют значительные признаки износа (их перечень – ниже).

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Одну из таких жалоб оставил клиент государственного ПриватБанка. "Мне нужно снять депозит, чтоб купить авто, продавец предупредил, что расчет только синим долларом. Хожу в банк 2 недели – там все время хлам. Куда делся синий доллар?" – заявил мужчина.

В банке ответили, что в отделениях выдаются как купюры, принятые и проверенные кассиром при проведении операций, так и купюры, предоставленные инкассацией в банк, которые, в свою очередь, прошли дополнительную проверку. При выдаче предлагаются только платежные купюры.

"Все банки работают с долларами нового и старого образца. Банкноты долларов США, эмитированные с 1996-го по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время", – заявили в "Привате".

Подобные ситуации также комментировал Национальный банк Украины (НБУ). Там заявляли, что из-за существенного осложнения логистических путей во время полномасштабной войны и связанного с этим роста прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии за операции инкассо. Однако проведение инкассо не распространяется на целые банкноты доллара даже старого дизайна (то есть "белые").

Какие доллары точно не должны выдавать в обменниках и банках

Банки и обменники обязаны принимать купюры без комиссии, если они не имеют признаков сильного износа – независимо от года выпуска. То же касается и выдачи банкнот клиентов. То есть финучреждения не имеют права выдавать исключительно купюры инвалюты, которые:

1. Имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части банкноты;

поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

пятна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

явные типографские недостатки.

2. Банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам финансового мониторинга ПриватБанк может заблокировать карты и закрыть все счета клиента. При этом клиенту могут не называть причину такого решения.

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