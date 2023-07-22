ПриватБанк заблокировал карту и заявил, что закрывает все счета: каким клиентам грозит 

ПриватБанк по результатам финансового мониторинга может заблокировать карты и закрыть все счета клиента. При этом клиенту могут не называть причину такого решения.

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О таком случае клиент банка рассказал на профильном форуме Минфин. "Звоню в поддержку и мне говорят "ваша карта в блоке", на вопрос почему, мне говорят, что не знают и предлагают ждать 14 дней. Через 2 недели я получаю письмо о расторжении договора", – жалуется клиент банка.

Позже клиент получил ответ на электронную почту, что решение объяснять и пересматривать не будут. Дополнительные документы предоставить не просили.

"Вместо того, чтобы быть прозрачными и предупредить о каких-либо потенциальных проблемах с моим счетом, вы просто решили расторгнуть договор без какого-либо объяснения или возможности исправления ситуации", – возмутился клиент.

В ответ в ПриватБанке отметили, что руководствуются законами и актами НБУ. "Руководствуясь действующим законодательством, банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность получения собственных средств", – говорится в ответе.

Что обязательно должны проверять:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.

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