Украинцы обязаны содержать своих родителей на пенсии: женщина отсудила у сына пожизненные алименты

Хортицкий районный суд Запорожья обязал мужчину платить пожизненные алименты своей матери в размере 25% всех видов заработка. Женщина находится на пенсии, размер которой не разрешает ей обеспечить свои потребности.

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Об этом говорится в решении суда по делу 337/4378/24. Согласно статье 51 Конституции Украины, ч. 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины , совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Пенсионерка подала в суд на собственного сына из-за того, что он отказался ей помогать добровольно. В заявлении женщина отметила, что ее муж и дочь умерли, однако у нее осталось двое сыновей. Один из них помогает добровольно, а другой не принимает участия в жизни матери.

"Истец в судебное заседание не явилась, подала в суд заявление, в котором просит удовлетворить иск, рассмотрев дело без его участия, против принятия заочного решения не возражала. Ответчик в судебные заседания 14.08.2024, 30.08.2024, 10.09.2024 появился, причины не сообщил, отзыв не подал, о времени и месте судебного заседания было сообщено должным образом, по месту регистрации", – говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел заявление и пришел к выводу, что мужчина обязан платить алименты. Пенсионерка просила алименты в размере трети всех доходов сына, однако судья снизил эту сумму до 25%.

"Иск о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособной матери удовлетворить частично. Взыскать алименты на содержание в размере одной четверти от всех видов заработка (дохода) ежемесячно, начиная с 07.08.2024 и пожизненно", – говорится в материалах дела .

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому старению пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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