Украинцы обязаны платить алименты пожилым родителям: сколько и при каких условиях

В Украине взрослые дети обязаны содержать пожилых родителей, если они являются нетрудоспособными (достигли пенсионного возраста), но при этом не имеют права на пенси. Дети также обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей (например, оплачивать лечение).

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Об этом говорится в разъяснении Минюста, законодательно обязанность совершеннолетних детей содержать родителей закреплена статьей 51 Конституции Украины и статьей 202 Семейного кодекса Украины. Следовательно, совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей при наличии двух условий:

родители нетрудоспособны (лица, достигшие пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом);

родители нуждаются в материальной помощи (лица, не имеющие возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низкого размера).

Следует обратить внимание на то, что: обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей; потребность материальной помощи состоит в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования.

Обязанность совершеннолетних дочери, сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, не абсолютна. Если судом будет установлено, что мать, отец уклонялись от исполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.

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