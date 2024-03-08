Украинцы обязаны доплатить налоги: за что и сколько нужно отдать в бюджет в 2024-м

Украинцы в 2024-м должны заполнить декларации и заплатить налоги за дополнительный доход. Например, заплатить нужно за доход от аренды или дополнительную прибыль от занятия предпринимательской деятельностью.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы. Платить дополнительно (и декларировать) нужно такие доходы:

полученные отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но они не освобождены от налогообложения в соответствии с п. 168.1.3 НКУ (суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т. п.);

полученные доходы от лица, не являющегося налоговым агентом согласно п. 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях предусмотренных НКУ и т. п.);

иностранные доходы (п. 170.11.1 НКУ);

Кто еще подает декларацию:

физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 НКУ);

физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 НКУ);

иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п. 170.10.4 НКУ);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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