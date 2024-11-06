Украинцы накапливают долги по штрафам ТЦК: что грозит неплательщикам

За год количество долгов за штрафы от ТЦК (территориального центра комплектования) в Украине выросло вдвое. Однако лишь 39% просроченных штрафов уплачено в этом году. За уклонение от мобилизации гражданам грозит взыскание до 5 тысяч гривен и возможность конфискации имущества.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. По данным Министерства юстиции, за первые 10 месяцев 2024 года было открыто более 21 тысячи производств по таким нарушениям.

Это вдвое больше, чем за весь 2023 год, когда в Реестр попало около 10,5 тысячи дел. Однако лишь 39% должников уплатили штрафы, остальные же долги остаются неурегулированными.

Основная часть штрафов наложена на мужчин – на них приходится 99% дел, или более 21 тысячи производств. В то же время увеличилось количество женщин, которые также получили наказание за нарушение военного учета: в этом году зафиксировано 175 таких производств, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

После утверждения новых требований к обязательной регистрации женщин определенных профессий (от 18 до 60 лет), введенных с 1 октября 2023, значительное количество женщин оказалось под угрозой штрафов. Согласно законодательству, они должны были зарегистрироваться в военкомате до 17 июля 2024 во избежание санкций.

Низкий уровень оплаты штрафов – только 39% – говорит о финансовых трудностях украинцев и, возможно, недостаточной осведомленности о последствиях. Тем, кто не погасил долги, угрожают ограничения: невозможность открытия новых банковских счетов, блокировка действующих, запрет на регистрацию различных сделок из-за нотариусов. Кроме того, должники за военные штрафы включены в публичный реестр, что может оказать негативное влияние на их трудоустройство. В частности, работодатели могут проверять этот реестр при приеме новых сотрудников, что может ограничить профессиональные возможности должников.

Украинцы могут проверить наличие долгов за штрафы ТЦК в регистрационных сервисах, например через Опендатабот. Сервис позволяет оперативно узнать статус своего долга, увидеть, находится ли он на принудительном исполнении, и, соответственно, принять меры по его погашению. Эксперты рекомендуют уплачивать штрафы вовремя, поскольку неурегулированные долги могут привести к дополнительным расходам и санкциям, а также усложнить взаимодействие с банковскими учреждениями.

За 2024 год количество производств возросло во всех регионах Украины. Ежемесячная динамика также свидетельствует о постепенном увеличении количества нарушителей. Например, в сентябре и октябре этого года было открыто более 2 тысяч новых производств каждый месяц. По сравнению с прошлым годом, когда в течение одного месяца открывалось примерно 700-800 дел, этот показатель значительно выше. Только треть штрафов за 2024 год была уплачена, тогда как в 2023 году уровень оплат составлял около 72%.

На сегодняшний день штрафы за нарушение правил военного учета в Украине варьируются от 1700 до 5100 гривен в зависимости от степени нарушения. Например, уклонение от регистрации или несвоевременное внесение изменений в учетные данные могут влечь за собой штраф в несколько тысяч гривен с последующими ограничениями для должников в случае неуплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, возвращение повестки с отметкой о невручении станет основанием для "заочного" наложения штрафа, а также ареста счетов уклончан. В случае самостоятельного обращения в ТЦК (территориальный центр комплектования) предусмотрена скидка 50% на уплату штрафа для стимулирования добровольного обновления данных.

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