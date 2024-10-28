"Заочные" штрафы и скидки для уклонистов: что подготовили для украинцев в новом законопроекте

Возвращение повестки с отметкой о невручении станет основанием для "заочного" наложения штрафа, а также ареста счетов уклонистов. При самостоятельном обращении в ТЦК (территориальный центр комплектования) предусмотрена скидка в 50% на уплату штрафа для стимулирования добровольного обновления данных.

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Об этом говорится в законопроекте №12093, который комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 25 октября рекомендовал принять в первом чтении. В законопроекте предполагается, что возврат вызова от ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении автоматически станет основанием для наложения штрафа без составления протокола.

В таком случае будет вынесено постановление о штрафе по статьям 210 и 210-1 КУоАП, касающимся нарушения правил воинского учета и мобилизационного законодательства. Таким образом, если лицо не явится на вызов без уважительных причин или не сообщит причину отсутствия, оно будет считаться должным образом уведомленным.

По возвращении повестки почтовое отделение делает соответствующую отметку, после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе. В случае неуплаты штрафа решение о наложении административного взыскания будет передано исполнителю, имеющему право наложить арест на счета уклоняющегося и выполнить другие необходимые действия для обеспечения взыскания.

Законопроект также уточняет роль Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" как источника доказательств для привлечения к ответственности за уклонение от мобилизации. Ранее суды не всегда принимали во внимание данные из "Оберега" как доказательство, однако после принятия новых норм выдержки из реестра будут официально подтверждать факт нарушения, если лицо не обновило свои данные или вообще отсутствует в реестре.

Законопроект также предусматривает, что дела об административных нарушениях, связанных с мобилизацией, могут рассматриваться как по месту выявления нарушения, так и по месту, где нарушитель состоит на учете. Это позволит упростить процесс привлечения к ответственности и облегчит работу ТЦК при массовых нарушениях.

Комитет также предложил изменения, позволяющие уклонистам воспользоваться скидкой на штраф в 50% от минимального размера штрафа по статье. Это станет возможным, если нарушитель самостоятельно обратится в ТЦК для исправления своих данных в Реестре "Оберег" и одновременно признает административное правонарушение. Для реализации этого замысла разработан механизм оплаты скидки через электронный кабинет военнообязанного.

Возможность получения скидки будет доступна только гражданам, которые обращаются в ТЦК по собственной инициативе. Как отмечают депутаты, более 6 миллионов украинцев не обновили свои данные в 2024 году, что усложняет процесс мобилизации. Новые нормы направлены на активизацию обновления персональных данных и сокращение количества нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за неуплату штрафа от ТЦК (территориального центра комплектования) государство может списать деньги с карты или забрать имущество через исполнительную службу. Чтобы избежать проблем, гражданам рекомендуется своевременно реагировать на постановления о штрафах и принимать необходимые меры для их обжалования или уплаты.

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