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Украинцы могут сами выбрать, что написать на автономерах: сколько стоит

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,6 т.
Украинцы могут сами выбрать, что написать на автономерах

Украинцы могут заказать индивидуальный номерной знак для своего транспортного средства онлайн. Сделать это можно через электронный кабинет водителя. Стоимость изготовления номера – от 300 грн.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там отметили: также индивидуальный номер можно заказать "непосредственно в любом сервисном центре МВД".

Для заказа же индивидуального номерного знака через электронный кабинет водителя нужно сначала в нем авторизоваться – с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Підпис. Далее:

  • оформить заявку на изготовление, включающее в себя проверку доступности надписи на макете индивидуальных номерных знаков;
  • провести оплату за предоставление административной услуги и в случае необходимости логистических услуг;
  • получить комплект индивидуальных номерных знаков – либо в Киеве (управление стандартизации Главного сервисного центра МВД по адресу: ул. Мечты, 19), либо же доставкой через "Новую Почту".

"После получения комплекта изготовленных индивидуальных номерных знаков следует обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства", – отметили в ГСЦ МВД. Отметив: сделать это можно "в любом удобном сервисном центре".

Украинцы могут заказать и получить индивидуальный номерной знак для своего транспортного средства онлайн

Сколько стоит изготовление индивидуального номера

  • 300 грн – три символа (минимальный заказ).
  • 90 грн – каждый следующий (до восьми символов).
  • 204 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто).
  • 92,4 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

"Стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" – доставка на отделение "Новой Почты" – 500 грн. Дополнительно оплачиваются логистические услуги перевозчика "Новая Почта" за доставку по указанному адресу", – рассказали в ГСЦ МВД.

Срок изготовления номера – до 1 месяца. Начиная с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине изменили цены на "элитные" автомобильные номера – т.е., с платными комбинациями цифр. При этом неоднородно: одни комбинации подорожали – вплоть до 80 000 грн, а другие подешевели до 4 000 грн.

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