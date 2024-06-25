Украинцы могут сами выбрать, что написать на автономерах: сколько стоит

Украинцы могут заказать индивидуальный номерной знак для своего транспортного средства онлайн. Сделать это можно через электронный кабинет водителя. Стоимость изготовления номера – от 300 грн.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там отметили: также индивидуальный номер можно заказать "непосредственно в любом сервисном центре МВД".

Для заказа же индивидуального номерного знака через электронный кабинет водителя нужно сначала в нем авторизоваться – с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Підпис. Далее:

оформить заявку на изготовление, включающее в себя проверку доступности надписи на макете индивидуальных номерных знаков;

провести оплату за предоставление административной услуги и в случае необходимости логистических услуг;

получить комплект индивидуальных номерных знаков – либо в Киеве (управление стандартизации Главного сервисного центра МВД по адресу: ул. Мечты, 19), либо же доставкой через "Новую Почту".

"После получения комплекта изготовленных индивидуальных номерных знаков следует обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства", – отметили в ГСЦ МВД. Отметив: сделать это можно "в любом удобном сервисном центре".

Сколько стоит изготовление индивидуального номера

300 грн – три символа (минимальный заказ).

90 грн – каждый следующий (до восьми символов).

204 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто).

92,4 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

"Стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" – доставка на отделение "Новой Почты" – 500 грн. Дополнительно оплачиваются логистические услуги перевозчика "Новая Почта" за доставку по указанному адресу", – рассказали в ГСЦ МВД.

Срок изготовления номера – до 1 месяца. Начиная с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине изменили цены на "элитные" автомобильные номера – т.е., с платными комбинациями цифр. При этом неоднородно: одни комбинации подорожали – вплоть до 80 000 грн, а другие подешевели до 4 000 грн.

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