Украинцы, которые годами не получали пенсию, могут вернуть выплаты: как это сделать

Украинцы, которые не получали пенсию несколько лет (например, из-за эвакуации за границу), могут возобновить выплаты, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением и необходимыми документами. Пенсию вернут частично: единоразово за год, а остальное - ежемесячно, но не более чем за последние три года.

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Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Донецкой области. Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться за границу.

Среди них - и пенсионеры, которые оказались за пределами Украины без доступа к выплатам. Как пояснили в ПФУ, украинские пенсионеры, которые временно находятся за рубежом, имеют право возобновить получение пенсии даже после многолетнего перерыва. Однако есть несколько важных условий.

По закону, возврат невыплаченной пенсии возможен только в случае, если она не была получена по вине самого пенсионера. То есть если гражданин самостоятельно не обращался за выплатами или прекратил получать их из-за смены места жительства, эвакуации и т.д., но не по вине государства.

Важно знать, что возврат пенсии за прошлые годы не является полным в буквальном смысле. Максимальный срок, за который пенсию могут вернуть, составляет три года с момента обращения в Пенсионный фонд. Это означает, что если вы не получали пенсию, например, с 2020 года, а обратились в 2025-м, то рассчитывать можно только на средства за последние три года. Процедура возврата задолженности четко регламентирована:

единовременно выплачивается часть пенсии , но не более чем за 12 месяцев;

, но не более чем за 12 месяцев; остальнаясумма (то есть остальные 24 месяца из трех лет) выплачивается ежемесячно равными частями, при этом каждая выплата не может превышать размер обычной месячной пенсии.

Например, если лицо не получало пенсию в течение двух лет и сейчас его месячная пенсия составляет 5 000 грн, то ему могут сразу выплатить 60 000 грн (за 12 месяцев), а еще 60 000 грн разбить на следующие 12 месяцев по 5 000 грн. Чтобы возобновить выплаты, необходимо:

обратиться в орган Пенсионного фонда Украины (можно сделать это онлайн или через доверенное лицо);

(можно сделать это онлайн или через доверенное лицо); подать заявление на возобновление выплат;

предоставить документы , подтверждающие право на пенсию (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и т.д.);

, подтверждающие право на пенсию (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и т.д.); соблюдать требования, предусмотренные Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На сегодня более 3,7 млн украинских пенсионеров (это около 36,2% от общего количества) получают менее 4 000 грн в месяц. Самые высокие пенсии сейчас выплачиваются в Киеве - в среднем 8 708 грн, а самые низкие - в Тернопольской области(4 930 грн).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам с 1 июня проведут перерасчет пенсий задним числом. Прибавку получат работающие пенсионеры, которые по состоянию на апрель имели не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

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