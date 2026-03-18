Украинцы активно влезают в долги: за что накопили больше всего

За прошлый год количество долгов в Украине выросло более чем на полмиллиона и достигло отметки в 9,5 млн. Чаще всего украинцы просрочивают уплату штрафов за ПДД и других административных правонарушений, не связанных с безопасностью дорожного движения.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные из Единого реестра должников. Отмечается, что в 2025 году там зарегистрировали 514 360 новых долгов, то есть их количество увеличилось на 6%.

Самые популярные причины долгов

Нарушение ПДД – 2,01 млн (21,1%).

– 2,01 млн (21,1%). Административные правонарушения – 1,93 млн (20,3%).

– 1,93 млн (20,3%). Взыскание средств в пользу государства – 1,65 млн (17,3%).

– 1,65 млн (17,3%). Задолженность за коммунальные услуги – 816,5 тыс. (8,6%).

– 816,5 тыс. (8,6%). Взыскание судебного сбора – 624,9 тыс. (6,6%).

– 624,9 тыс. (6,6%). Долги по алиментам – 209,3 тыс. (2,2%).

В то же время больше всего за год (+63%) увеличилось количество производств по специальной конфискации – с 1 049 до 1 709. Также заметно возросло количество производств по обращению взыскания на имущество, определенное исполнительным документом — с 17 173 до 23 548 (+37%).

В каких областях больше всего должников

Среди регионов по количеству долгов традиционно лидирует Днепропетровщина, где насчитывается 1 052 990 производств (около 11% от всех долгов). Далее следуют Харьковская (675,2 тыс., или 7% производств) область, Киев (667,2 тыс., или 7%), Одесская область (585,1 тыс., или 6%) и Донецкая область (526,3 тыс., или 6%).

По гендерному признаку среди должников абсолютно преобладают мужчины – 7,1 млн производств (74% всех записей), тогда как на женщин – 2,4 млн, что составляет 26%. Причем на одного человека может приходиться несколько исполнительных производств.

Также OBOZ.UA сообщал, что в четвертом квартале 2025 года украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Поэтому общая сумма долгов за ЖКУ превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.

