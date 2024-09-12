Украинцев в TikTok "кормят" фейками о несуществующих выплатах: какие именно и как не попасть в ловушку мошенников

В социальной сети Tik-Tok распространяются фейковые видео о якобы выплатах "детям войны" на основе вымышленного закона, вводящих пользователей в заблуждение. На самом деле, этот закон касается совсем других вопросов, а подобные манипуляции имеют целью собрать аудиторию и дестабилизировать моральное состояние украинцев.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации. Эта новая волна фейковых сообщений сосредоточена на вымышленных выплатах детям войны.

Несмотря на то, что информация очевидна дезинформацией, она набирает большое количество просмотров, вызывая недоверие к государственным органам и психологический дискомфорт среди украинцев. Одним из самых распространенных видео на этой неделе стало видео, заявляющее о якобы принятом новом законе № 4995, согласно которому, начиная с 1 сентября 2024 года, дети войны в Украине будут получать по 15 тысяч гривен ежемесячно в течение трех лет.

Видео также содержит скриншоты с портала "Дія", где показан статус личности "ребенок войны". Такой контент выглядит правдоподобно и может легко обмануть пользователей Tik-Tok.

Однако вся эта информация является фейком. Закон № 4995, на который ссылаются авторы видео, действительно был принят еще в 2017 году и никоим образом не касается выплат детям войны. Этот закон был направлен на обеспечение жильем семей погибших воинов АТО. Никаких выплат детям войны в размере 15 тысяч гривен законом не предусмотрено.

Что касается статуса "ребенок войны", то он действительно существует, но касается совсем другой категории лиц. Этот статус могут получить только граждане Украины, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945) было меньше 18 лет. То есть этот статус касается пожилых людей, а не современных детей, которые переживают последствия войны в Украине.

Распространение фейковых сообщений в Tik-Tok имеет несколько основных целей. Во-первых, такие сообщения активно используются для сбора кликбейтной аудитории. Люди, просматривающие такие видео, часто становятся жертвами мошенников, пытающихся собирать личную информацию или склонять их к определенным действиям. Во-вторых, такие сообщения распространяются для дестабилизации морального положения украинцев, в частности, вызывая разочарование и уныние к власти и официальным источникам информации.

Манипуляции подобного рода рассчитаны на эмоциональную реакцию людей, особенно в условиях военной агрессии, когда общество более уязвимо к информационным атакам. Поэтому очень важно оставаться критическими к информации, которая распространяется через социальные сети, и доверять только проверенным источникам.

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