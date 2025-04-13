Украинцев штрафуют на 51 тысячу: за что водители получают наказание

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине наказывается серьезным штрафом. В зависимости от тяжести нарушения он может составить от 17 до 51 тыс. грн.

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Так, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю светит штраф в 17 тыс. грн. А кроме того – лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Впрочем, это самое легкое наказание – каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа, а также дополнительную ответственность. Так:

При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн.

Также такому водителю запретят управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, у него могут изъять транспортное средство.

Помимо этого, за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения возможно применение административного ареста. Его срок может составить 10 суток.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн.

При этом также предусматривается запрет на управление транспортными средствами на 10 лет. А кроме того –конфискация транспорта, имеющегося в частной собственности нарушителя.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Будет ли штраф за продажу личных вещей в интернете

В свою очередь, в Госналоговой службае (ГНС) ранее подчеркнули: украинцев не штрафуют за продажу личных вещей (к примеру, одежды, бытовой техники и пр.) на интернет-площадках. В частности OLX, Promua, в соцсетях и т.д.

Там отметили: продажа личных вещей не расценивается как основание ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. Причем:

как финансовой;

так и административной ответственности.

"Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна, и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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