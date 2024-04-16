Украинцам значительно повысили выплаты на детей: кто может рассчитывать

С 1 апреля 2024 года правительство Украины увеличило размеры государственной социальной помощи для детей погибших добровольцев. Выплаты повысили до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка и до 6100 грн. на каждого ребенка в семьях с двумя и более детьми.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. До этого момента, дети погибших добровольцев, которые не были официально отнесены к добровольческим формированиям территориальных общин, получали выплаты ниже тех, которые предоставляются детям погибших Защитников и Защитниц Украины.

Тем не менее, с момента принятия решения в марте 2024 установлены новые, повышенные размеры адресной помощи для этих категории детей. А именно тех, чьи родители не имели возможности вступить в Добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ).

Теперь, согласно новым правилам, эти дети будут получать государственную социальную помощь повышенного размера. Так, с 1 апреля 2024 года размер этого пособия таков:

7800 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка;

на каждого несовершеннолетнего ребенка; 6100 грн на каждого ребенка в семье, если есть двое и больше детей.

Выплаты будут производиться автоматически каждый месяц. Дополнительно подавать заявления или другие документы не требуется.

Это решение по словам правительства отражает обязательства по обеспечению справедливости и социальной солидарности, а также его способность реагировать на потребности самых уязвимых категорий населения. Особенно пострадавших из-за потери родителей на передовой в защите страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ветераны войны согласно Налоговому кодексу Украины не обязаны уплачивать туристический сбор. Они также имеют право на другие льготы по налогообложению и платежам, которые предоставляются в соответствии с законодательством Украины.

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