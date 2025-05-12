Украинцам выплатили рекордный "Национальный кэшбэк": как получать деньги от государства

Государственная программа поддержки отечественных производителей в Украине "Национальный кэшбек" продолжает набирать обороты. Об этом свидетельствует рекордная выплата, которую украинцы получили в марте.

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Об этом сообщили в Дії, что за позапрошлый месяц выплаты получила 3,4 млн украинцев (то есть за месяц количество получателей выросло примерно на 400 тыс.) – им выплатили в общей сложности 443 млн грн, что на 59 млн грн больше суммы, которую выплатили в феврале.

"Это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы "Национального кэшбека" в сентябре 2024-го. Всего государство уже вернуло людям почти 2 миллиарда гривен. Покупаете украинское – поддерживаете экономику и получаете 10% кэшбека", – говорится в сообщении.

Таким образом, средняя сумма выплаты на участника в марте составила примерно 130,29 грн. Но в целом выплаты от государства растут ежемесячно:

за сентябрь – 37,2 млн грн;

за октябрь – 119,2 млн грн;

за ноябрь – 232 млн грн;

за декабрь и январь – 714 млн грн;

за февраль – 384 млн грн;

за март – 443 млн грн.

Присоединиться к программе может любой гражданин, имеющий счет в банках-партнерах программы – всего их более 20. Для этого нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карты для оплаты покупок и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбэка" и активировать ее;

перейти во вкладку "Сервисы" приложения Дія и выбрать карту банка, с которой будете получать выплаты.

На указанные карты будет поступать 10% стоимости товаров украинского производства, которые есть в списке программы. Узнать, подпадает ли покупка под кэшбек можно, отсканировав штрихкод товара через приложение Дія – для этого нужно открыть сканер в разделе "Национальный кэшбек".

Следует учитывать, что кэшбек начисляется только за покупки с карт, указанных при регистрации. Кэшбек от государства будет зачисляться автоматически всем, кто накопил хотя бы 2 грн за месяц. Полученные средства доступны до конца 2025 года. Их можно потратить на:

оплату коммунальных услуг ;

; лекарства и книги, зарегистрированные в программе ;

; мобильную связь ;

; донаты на ВСУ или благотворительность.

Также ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в прошлом году в Украине некоторые народные депутаты также получали от государства выплаты в рамках программ "Зимняя поддержка" или "Национальный кэшбек". У некоторых из них государственными программами поддержки пользовались родственники.

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