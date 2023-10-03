Украинцам выдадут деньги из банков-банкротов через Дію: как воспользоваться новой услугой

В приложении Дія появилась услуга для вкладчиков обанкротившихся банков. Теперь такие люди смогут получить компенсацию от государства в несколько кликов. Деньги можно перевести на уже существующую карту єПідтримка, а можно открыть новую в одном из банков-партнеров.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Ведомство также опубликовало инструкцию по использованию новой функции (посмотреть видео можно на этой странице ниже):

1. В первую очередь нужно авторизоваться в приложении Дія.

2. После этого пользователь должен перейти в раздел "Услуги" и выбрать пункт "Возврат вкладов".

3. Из списка следует выбрать банк, в котором был открыт счет. В случае, если средства были в нескольких банках-банкротах, заявки нужно будет подавать отдельно для каждого финучреждения.

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4. Далее следует выбрать карту єПідтримка для зачисления средств. Если такой карты нет, ее можно сразу же и открыть, следуя подсказкам системы.

5. Нужно уточнить свои контактные данные, а потом проверить заявление.

6. Система отобразит сумму, которая будет выплачена на карту єПідтримка. Если все данные верны, заявление нужно подписать с помощью Дія.Підпис.

7. На рассмотрение заявления дается три дня.

Напомним, во время военного положения возвращают 100% вклада вне зависимости от его суммы. Это правило касается только вкладчиков – физических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре НБУ признал неплатежеспособным Укрбудинвестбанк. Среди причин – рост рисков по выполнению банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

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