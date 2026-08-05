Украинцам в стране ЕС начали предоставлять временную защиту по-новому: как подтвердить статус с 5 августа

Чешские власти изменили условия предоставления временной защиты украинским беженцам. Начиная с 5 августа, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет вместе с пакетом документов должны предоставлять подтверждение выполнения воинской обязанности – то есть распечатку из "Резерва+" или справку из посольства.

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Об этом сообщили в местном Министерстве внутренних дел. Ужесточение условий призвано снизить нагрузку на систему социального обеспечения Чехии и разгрузить национальную систему здравоохранения, пояснил глава МВД Любомир Метнар.

"Наше правительство давно выступает за ужесточение условий предоставления временной защиты, и я ценю то, что нам удалось достичь согласия между государствами-членами. Это решение ограничит количество вновь прибывших на десятки процентов", – добавил министр.

Как подтвердить выполнение военных обязательств?

Подтверждение обязанности прохождения военной службы осуществляется путем предоставления миграционной службе военно-учетного документа. Это можно сделать одним из трех способов:

эВОД ( электронный военный регистрационный документ)

Документ доступен в приложении "Резерв+". При этом он должен быть представлен в распечатанном виде, а для подтверждения его актуальности сотруднику миграционного отдела нужно будет показать профиль в "Резерве+" на мобильном устройстве.

Бумажный ВОД

Документ должен быть официально заверен посольством Украины. При этом срок выдачи должен составлять не более 3 рабочих дней до подачи заявления на временную защиту.

Штамп о пересечении украинской границы в действительном проездном документе Украины, проставленный после вынесения решения, и одновременно электронный ВОД

Процедура подачи такая же, как и в предыдущих пунктах.

Кого касаются изменения

Начиная с 5 августа, новые заявители в возрасте от 18 до 60 лет обязаны подтверждать выполнение воинских обязанностей. Условия распространяются на получателей:

первой временной защиты ;

; повторной временной защиты (если ранее лицо уже имело временную защиту в Чехии, но сейчас она не действует);

(если ранее лицо уже имело временную защиту в Чехии, но сейчас она не действует); временной защиты с целью совместного проживания семьи (заявление подают члены семьи лица, уже имеющего временную защиту в Чехии).

Нововведение не затрагивает лиц, которые уже имеют действующую временную защиту и которые непрерывно сохраняли её после этой даты. Они могут продлить свой статус до 2028 года. Процедура такая же, как и в предыдущие годы: через онлайн-регистрацию и последующее личное посещение подразделения МВД для вклеивания новой визовой наклейки. Подтверждение выполнения воинской обязанности в таком случае не требуется.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 2025 год стал первым, когда среди вновь прибывших украинских беженцев в Чехии зарегистрировали больше мужчин, чем женщин. Впрочем, из-за нехватки работников в ряде отраслей местные работодатели считают эту тенденцию положительной для экономики.

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