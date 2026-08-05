Украинцам в стране ЕС начали предоставлять временную защиту по-новому: как подтвердить статус с 5 августа
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Чешские власти изменили условия предоставления временной защиты украинским беженцам. Начиная с 5 августа, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет вместе с пакетом документов должны предоставлять подтверждение выполнения воинской обязанности – то есть распечатку из "Резерва+" или справку из посольства.
Об этом сообщили в местном Министерстве внутренних дел. Ужесточение условий призвано снизить нагрузку на систему социального обеспечения Чехии и разгрузить национальную систему здравоохранения, пояснил глава МВД Любомир Метнар.
"Наше правительство давно выступает за ужесточение условий предоставления временной защиты, и я ценю то, что нам удалось достичь согласия между государствами-членами. Это решение ограничит количество вновь прибывших на десятки процентов", – добавил министр.
Как подтвердить выполнение военных обязательств?
Подтверждение обязанности прохождения военной службы осуществляется путем предоставления миграционной службе военно-учетного документа. Это можно сделать одним из трех способов:
- эВОД ( электронный военный регистрационный документ)
Документ доступен в приложении "Резерв+". При этом он должен быть представлен в распечатанном виде, а для подтверждения его актуальности сотруднику миграционного отдела нужно будет показать профиль в "Резерве+" на мобильном устройстве.
- Бумажный ВОД
Документ должен быть официально заверен посольством Украины. При этом срок выдачи должен составлять не более 3 рабочих дней до подачи заявления на временную защиту.
- Штамп о пересечении украинской границы в действительном проездном документе Украины, проставленный после вынесения решения, и одновременно электронный ВОД
Процедура подачи такая же, как и в предыдущих пунктах.
Кого касаются изменения
Начиная с 5 августа, новые заявители в возрасте от 18 до 60 лет обязаны подтверждать выполнение воинских обязанностей. Условия распространяются на получателей:
- первой временной защиты;
- повторной временной защиты (если ранее лицо уже имело временную защиту в Чехии, но сейчас она не действует);
- временной защиты с целью совместного проживания семьи (заявление подают члены семьи лица, уже имеющего временную защиту в Чехии).
Как уже сообщал OBOZ.UA, 2025 год стал первым, когда среди вновь прибывших украинских беженцев в Чехии зарегистрировали больше мужчин, чем женщин. Впрочем, из-за нехватки работников в ряде отраслей местные работодатели считают эту тенденцию положительной для экономики.
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