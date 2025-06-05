Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска действуют ограничения

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей усложнено движение транспорта – как грузового, так и легкового. Причина – масштабные ремонтно-модернизационные работы. В связи с этим украинцам лучше воспользоваться другими пунктами пропуска.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что на направлении выезда из Украины:

Прокладывают инженерные сети.

Демонтируют дорожное покрытие.

"Временные ограничения в пункте пропуска "Шегини". Продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение легкового и грузового транспорта на украинско-польской границе. ... Работы проводятся в рамках проекта по обновлению инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В связи с этим пограничники посоветовали украинцам выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы страны. Подчеркнув, что кроме "Шегиней" самым загруженным является пункт "Краковец". При этом:

Средняя загруженность наблюдается на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов".

наблюдается на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов". Наименее загружены –"Нижанковичи", "Смильница".

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что работы будут носить "длительный характер". А оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения. Причем:

как на въезд;

так и на выезд из Украины.

"Работы проводятся в целях модернизации инфраструктуры. И улучшения условий пересечения границы в будущем", – рассказали пограничники.

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