Украинцам стали выделять средства на жилье: Шуляк рассказала, как и кому предоставят первые сертификаты

Переселенцам начали выплачивать средства на приобретение жилья в рамках программы єВідновлення и уже более 100 млн гривен было направлено на первые 63 сделки. Также, уже более 14,5 тысячи семей получили жилищные сертификаты на сумму около 22 миллиардов гривен.

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Об этом OBOZ.UA сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. "По состоянию на 16 февраля, жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен получили почти 3,5 тыс украинских переселенцев. Первые семьи наконец-то начали совершать сделки, и ожидаем оплату по сделкам купли-продажи 63 владельцев сертификатов", – отметила она.

В общей сложности, на данный момент более 14,5 тысяч семей получили жилищные сертификаты на сумму около 22 миллиардов гривен, и более 5 тысяч семей уже приобрели жилье на сумму 10 миллиардов гривен. "Мы постоянно работаем над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Банк развития Совета Европы согласился выделить на это 100 млн. евро в текущем году", – подчеркнула Шуляк.

Это подтверждает, что международные партнеры доверяют прозрачности и эффективности этой инициативы. Благодаря финансированию от международных банков удалось обеспечить дополнительные 11 миллиардов гривен в поддержку программы. Несмотря на некоторые трудности, программа продолжает поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается.

В конце октября 2024 года Верховная Рада приняла важный законопроект, предусматривающий всеукраинскую инвентаризацию недвижимости. Это позволит создать публичную интерактивную карту, которая будет содержать информацию о пригодном для проживания жилье. Как отметила Шуляк, "этот процесс уже начат, и инвентаризация продолжается по всей Украине."

Дополнительно следует упомянуть, что проблема с доступом к программе для переселенцев с временно оккупированных территорий оставляет потребность в дальнейших изменениях законодательства, ведь программа не распространяется на эту категорию лиц. "Выделение средств - это прекрасно. Но переселенцы с востока Украины, из Херсонщины, Николаевщины и Запорожской области, то есть с территорий, которые находятся во временной оккупации, ими воспользоваться не могут, поскольку єВідновлення на них не распространяется. То есть, с одной стороны, средства на программу для ВПЛ есть, с другой – они для них не доступны", – резюмировала Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, чье жилье расположено на временно оккупированных территориях, не могут получить компенсацию за разрушенное имущество из-за отсутствия механизма дистанционного обследования, хотя соответствующий закон был принят еще в 2023 году. Для запуска этой возможности необходимо только решение Кабинета министров, которое до сих пор не принято.

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