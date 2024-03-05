Украинцам провели самое масштабное повышение пенсий: кому с марта будут платить на 600 грн больше

В Украине с 1 марта пересчитают практически все пенсии. Перерасчет коснется 10 млн человек, а без повышения останутся всего около 0,5 млн человек. Это те, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет. Повышение в размере 600 грн получат те, у кого расчетный размер пенсии составляет 7500 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Размер перерасчета составит от 100 до 1500 грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Размер прибавки рассчитал Минсоц по формуле: половину инфляции за прошлый год прибавили к половине среднего за три года роста зарплат. По закону правительство имело право повысить пенсии и гораздо больше, по формуле считается всего минимальный размер. Однако вместе с тем во время действия военного положения также есть право вообще не проводить индексацию. Так что и такое повышение – уже хорошая новость.

Замминистра соцполитики Дарья Марчак в комментарии OBOZ.UA объяснила: ранее (используя данные лета 2023-го) озвучивали прогноз индексации пенсии в размере 13%. Тогда такая оценка базировалась на прогнозах Минэкономики относительно темпов роста зарплат и инфляции. Однако инфляция в прошлом году была на достаточно высоком уровне (5,1%), также за три последних года незначительно выросла и зарплата. Поэтому индексация будет всего на 8%.

В результате перерасчета будут повышать тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. Однако установление лимита (наименьшего размера повышения) в 100 грн доплаты могут получить украинцы, имеющие небольшой расчетный размер выплаты.

Средний размер повышения, по расчетам Минсоца, составит 322 грн. На 200 грн повышение пенсии получат украинцы, которые сейчас получают расчетный размер выплаты в размере 2500 грн. На 300 грн пенсии повысят тем, кто получает выплату по формуле в размере 3750 грн. На 400 грн надбавку к пенсии смогут получать те, кто сейчас получает 5000 грн. На 500 грн пенсии получат те, у кого сейчас выплаты в размере 6250 грн. При этом большое повышение пенсий в размере 1000 грн доступно только для тех, у кого расчетный размер пенсии составляет не менее 12 500 грн. А это абсолютное меньшинство украинцев на заслуженном отдыхе.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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