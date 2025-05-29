Украинцам, продающим товары онлайн, готовят новые налоги: что предусматривает законопроект

В Украине планируют обязать онлайн-платформы (OLX, Prom и т.д.) автоматически удерживать налоги с физлиц, которые продают товары или услуги. Вместо 18% НДФЛ ставка будет льготная – 5% плюс 1,5% военного сбора, но это будет касаться только тех, кто систематически получает доход.

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Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью СМИ. По его словам, документ еще не рассматривался в комитете, и сейчас собираются предложения от бизнеса, правительства и общественности.

"Я не готов сейчас говорить о позиции нашего комитета по этому законопроекту, ведь еще не начали его рассмотрение и даже обсуждение. Что я могу гарантировать, это то, что на базе комитета состоится большая дискуссия по этому законопроекту", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что документ не предусматривает новых налогов, а лишь внедряет механизм автоматической уплаты уже существующих. Речь идет о тех украинцах, которые годами уклонялись от уплаты налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%), продавая товары или предоставляя услуги через интернет.

В то же время законопроект содержит и важную льготу: вместо 18% НДФЛ физические лица, торгующие через онлайн-платформы, смогут платить 5% - и это, по словам Гетманцева, существенно уменьшит налоговую нагрузку. "Это распространяется на физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет 20 должны платить налоги. Законопроект предусматривает только механизм удержания налогов через те платформы, которые предоставляют соответствующие услуги. И, кроме того, он предусматривает налоговую льготу - не 18% НДФЛ, а 5%", – пояснил народный депутат.

По его словам, зарегистрированных предпринимателей новые нормы не коснутся. "Это не касается ФЛП, которые работают официально и уже платят налоги", – подытожил он. Тем временем налоговая служба уженачала действовать на опережение.

Только за последнее время территориальные органы ГНС направили более 3 тысяч запросов к гражданам, чтобы выяснить происхождение переводов на банковские карты. Некоторые переводы составляли менее 1 тыс. грн, впрочем налоговики подозревают систематическую коммерческую деятельность без регистрации.

"К примеру, одно из приглашений, которые выложены в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен", – отмечают в ГНС. В общем налоговики обнаружили более 162 млн грн поступлений, которые, по их мнению, имеют признаки скрытой предпринимательской деятельности.

Самая большая сумма, зафиксированная в рамках проверки, – 413 тыс. грн, полученных через 40 транзакций. Переводы осуществлялись, в частности, через NovaPay, платежный сервис группы "Новая Почта". Впрочем, действия налоговиков вызвали волну критики. Сам Гетманцев назвал их некорректными и дискредитирующими реформу.

"Откуда эта способность любую нормальную идею исполнением исказить до наоборот, дискредитировав систему? Это какой-то вирус? Вы посчитали, сколько государству стоит такое ваше администрирование? С такими налоговиками врагов не надо", – написал он в своем Telegram.

Гетманцев отметил, что проверки должны касаться только действительно незарегистрированного бизнеса. Налоговики же, по его словам, должны четко отличать одноразовые бытовые переводы от систематической хозяйственной деятельности.

К тому же, как отметили в ГНС, с марта все переводы через сервисы, работающие с фискализацией, сопровождаются чеками, которые автоматически поступают в налоговую. Это позволяет точно отслеживать источник и объем доходов, поэтому возможностей для уклонения все меньше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили масштабную фишинговую кампанию, мошенники рассылали фейковые письма якобы от Государственной налоговой службы (ГНС) с вирусом во вложении. После открытия файла на компьютер жертвы устанавливалось программное обеспечение для удаленного доступа.

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