Украинцам прекратят выплаты в стране ЕС: кого оставят без денег

Немецкое правительство ужесточит правила и условия для получения базовой социальной помощи ("бюргергельд"), которую выплачивают в том числе и гражданам Украины со статусом защиты. Теперь получатели, пропускающие визиты в центр занятости, могут потерять выплату частично или полностью.

Обновление канцлер Германии Фридрих Мерц назвал частью соглашения, достигнутого на заседании коалиционного комитета, пишет Deutsche Welle. Само пособие получит новое название – "Новое базовое обеспечение".

Новые условия выплат

За пропуск одного приема в центре занятости ежемесячное пособие урежут на 30%.

Если не явиться на второй прием – еще на 30%.

За пропуск третей встречи выплата пособия будет прекращена полностью .

. Тем, кто не появится в следующем месяце, прекратят оплату жилья и отопления.

"Тем, кто не участвует, будет трудно. Мы ужесточаем санкции до предела, допустимого с точки зрения конституционного права", – сказала министр труда Бербель Бас.

В 2025 году размер "бюргергельд" составляет 563 евро в месяц. Его получают как граждане Германии, нуждающиеся в помощи, так и украинцы – остальным искателям убежища выплачивают ежемесячно 441 евро.

Кроме этой выплаты, предусмотрена также нематериальная поддержка: оплата медицинской страховки, жилья и других нужд. Размер пособия зависит от индивидуальной финансовой ситуации.

Перебирать работой не получится

Правительство Мерца объявило и о санкциях за отказ от предлагаемой приемлемой работы. Если человек делает это без уважительных причин (к таким относится состояние здоровья), он может лишиться выплат.

Также отменяется льготный период по оплате завышенных расходов на аренду жилья и "карантинный период" для учета имущества. Размер необлагаемого минимума будет зависеть от "жизненных заслуг": возраста и продолжительности выплат взносов в систему страхования по безработице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии отменили натурализацию мигрантов по ускоренной процедуре – отныне условия проживания в стране в течение трех лет будет недостаточно для получения гражданства. Это было предложение правительства Фридриха Мерца с целью уменьшить поток искателей убежища и беженцев.

