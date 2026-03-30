Украинцам обещали выигрыши до 750 тыс. грн и воровали деньги: мошенников будут судить

В Украине будут судить 12 фигурантов мошеннической схемы, которые с 2019 года обманывали украинцев. Им обещали 100-750 тыс. грн, но требовали для получения "выигрыша" оплатить 500-2000 грн в качестве комиссии или доставки.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что прокурора передали в суд обвинительный акт, по которому подсудимым вменяют:

создание и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УКУ);

(ч. 1, 2 ст. 255 УКУ); мошенничество (ч. 4, 5 ст. 190 УКУ);

(ч. 4, 5 ст. 190 УКУ); легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Что выяснило расследование

С 2019 года обвиняемые развернули сеть колл-центров в Киеве и Чернигове .

. Используя специализированное программное обеспечение и SIP-телефонию, мошенники звонили украинцам и сообщали о якобы выигрышах в программах лояльности.

Им обещали денежные призы от 100 тыс. до 750 тыс. грн при условии уплаты комиссии или доставки – от 500 до 2000 грн.

Поскольку осмотр посылки до полной оплаты был невозможен, соглашаясь на выдачу, люди получали дешевые товары – средства гигиены или мелкие бытовые вещи.

Таким образом злоумышленники отправляли 700-1000 "выигрышей" по Украине ежедневно .

. Полученные таким образом средства легализировались через покупку недвижимости и элитных автомобилей – для этого было привлечено более 350 подставных ФЛП и 30 подконтрольных компаний.

В рамках расследования было проведено более 30 обысков и изъято более 700 единиц серверов и компьютеров, банковские карты, печати, документацию и денежные средства.

Для возмещения убытков потерпевшим на имущество обвиняемых наложили арест – это 15 объектов недвижимости, 2 элитные транспортные средства и деньги. Сейчас один из участников организации объявлен в международный розыск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!