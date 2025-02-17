Украинцам не начисляются средства "Национального кэшбека" на карточку: в Дії рассказали об основных причинах

Украинцам могут не начисляться выплаты "Нацкэшбека" из-за неподключенного кассового оборудования, незарегистрированного товара, отсутствия продавца в реестре или технических сбоев. Чтобы избежать проблем, перед покупкой следует проверять товары через сайт или сканер в приложении Дія.

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Об этом пишет Дія. Программа "Национальный кэшбек" предусматривает возврат 10% от стоимости покупаемых в магазинах украинских товаров, участвующих в программе.

Однако некоторые украинцы сталкиваются с тем, что кэшбек или не поступает на счет или задерживается на неопределенное время. Это вызывает вопрос о корректности работы системы и возможных причинах таких ситуаций.

Специалисты портала объясняют, что причины неначисления кэшбека могут быть разными. Самое распространенное то, что магазин, где была совершена покупка, не подключил кассовое оборудование к программе. Это означает, что даже если товар отвечает условиям программы, покупка просто не фиксируется в системе "Нацкэшбека", и, соответственно, выплата не производится.

Еще одной важной причиной является отсутствие товара в реестре программы. Важно понимать, что даже если на упаковке есть отметка "Сделано в Украине", это не гарантирует автоматического участия товара в программе. Чтобы проверить, входит ли продукт в список, пользователи могут воспользоваться официальным сайтом "Нацкэшбека" или функцией сканирования штрихкода в приложении Дія.

Кроме того, кэшбек может не начисляться, если магазин или продавец не зарегистрирован в программе. Это распространенная проблема, поскольку некоторые торговые точки или онлайн-магазины, даже реализуя украинские товары, не присоединились к "Нацкэшбеку". Перед покупкой следует проверить, есть ли продавец в списке официальных участников программы – это можно сделать через специальный реестр на сайте Дія.

Еще одна возможная причина – технические сбои в работе кассового оборудования или платежного терминала. Если при оплате возникли проблемы со считыванием товара или регистрацией транзакции, система может не зафиксировать покупку как соответствующую условиям программы. В таком случае рекомендуется обратиться в службу поддержки магазина или представителей "Нацкэшбека", чтобы проверить статус транзакции и по возможности исправить ситуацию.

Несмотря на все эти нюансы, программа "Нацкэшбека" продолжает работать, а механизмы ее функционирования постепенно усовершенствуются. Украинцам советуют всегда проверять соответствие товаров программе, следить за тем, подключен ли магазин к "Нацкэшбеку", а также внимательно следить за возможными сбоями в работе системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы теперь могут оплачивать потребленный газ с помощью "Национального кэшбека". Для этого необходимо авторизоваться в кабинете потребителя на сайте поставщика газа, выбрать подходящий способ оплаты и подтвердить списание средств.

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