Украинцам начали раскрывать суммы компенсаций за разрушенное жилье: єВідновлення заметно обновилось

В Украине с 28 сентября открывается просмотр жилищных сертификатов в Дії – на приобретение нового жилья по программе єВідновлення. То есть теперь собственники разрушенных квартир и домов смогут выбирать место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости.

Ожидается, что воспользоваться такими сертификатами можно будет в ноябре. Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцы, чье жилье было полностью разрушено Россией, смогут приобрести новое. Все, кто подал заявку через Дію, в отдельной вкладке раздела єВідновлення смогут увидеть свой сертификат", – рассказал Шмыгаль.

Как объяснил Федоров, из сертификата участники программы узнают сумму компенсации. Это и позволит начать поиски будущего дома.

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По словам Шмыгаля, механизм использования сертификатов еще дорабатывается и будет запущен в ноябре. О том, как именно пользоваться жилищными сертификатами, позже сообщат в Мининфраструктуры и Минцифры, анонсировал премьер-министр.

"Чтобы получить компенсацию за разрушенное имущество, нужна только Дія. В несколько кликов подаете заявление и открываете карту єВідновлення в одном из банков-партнеров. И все, данные автоматически подтянутся из реестров. Услугой уже воспользовались 3685 украинцев", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили доступ бизнеса к программе єВідновлення. Это означает, что принять участие в восстановлении жилья за средства программы сможет еще больше бизнесов, а у украинцев появится больше возможностей потратить государственную помощь на ремонт квартир и домов. К примеру, теперь люди смогут купить не только стройматериалы, но и мебель, а также заказывать работы у подрядчиков узкого профиля.

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