Украинцам кардинально пересчитают пенсии через считанные дни: кому повысят на 600 грн

В Украине с 1 марта повысят пенсии около 10 млн человек на 8%. Повышение в размере 600 грн получат те, у кого сейчас есть пенсия в размере 7500 грн. Это абсолютное меньшинство украинцев.

При том, как рассказывают в Минсоци, средний размер прибавки к пенсии составит всего 322 грн. Размер индексации вычислен на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция в размере 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы – 7%. Следовательно, рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год.

В 2024 году второй раз подряд мы индексируем самые низкие пенсии. До 2023 г. такие пенсии под индексацию не попадали. Ранее пенсионерам с самыми низкими пенсиями, как правило, повышался не весь размер пенсии, а только та ее часть, которая исчисляется по страховой формуле и которая обычно "поглощается" другими составляющими пенсионной выплаты, так что общего роста размера пенсии не происходило", - сообщают в Минсоце.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации – 322 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 грн до 5 717 грн. Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств

97,8 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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