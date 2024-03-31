Украинцам грозят штрафы до 100 тыс. грн: простое действие может трактоваться как диверсия

В Украине с наступлением весны учащаются случаи сжигания прошлогодних сухих листьев и травы. Делать это и так запрещено, а в условиях военного положения такие нарушения могут быть расценены как диверсия. В некоторых случаях штрафы за поджог листьев могут превысить 100 тыс. грн.

О правилах напомнили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). "За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В условиях военного положения поджоги также могут трактоваться как диверсии", – говорится в сообщении.

В целом сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности наказывается штрафом в размере от 3060 до 6120 грн. Штраф для должностных лиц составляет 15-21 тыс. грн. Однако цифры могут увеличиться, если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда.

Наибольшие штрафы – 90-150 тыс. грн – выписывают за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если при пожаре погибли люди, то можно также получить до 2-5 лет лишения свободы.

Сжигать листья, траву и другую растительность запрещено, поскольку при активном горении растительных остатков вместе с дымом в воздух выделяется ядовитая смесь. В ее состав входят пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензпирен и т.д.

Кроме того, земляной покров, на котором сжигают траву, восстанавливается только спустя 5-6 лет. Сжигание растительности приводит к загрязнению почв, воздуха и воды, а также может привести к возгоранию в лесных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA, также в марте в Украине начался "сезон штрафов" за сбор березового сока. Мы разобрались, сколько придется платить нарушителям.

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