В Украине ограничат денежные переводы: в Нацбанке поделились планами и назвали суммы

Национальный банк Украины (НБУ) ограничит до 30 выходных переводов в месяц с карты на карту и до 100 тыс. грн в месяц. Эта инициатива направлена на борьбу с распространенными "дропами" и "денежными илами", которые используются для уклонения от налогообложения и других нелегальных целей.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает Forbes. Ожидается, что решение НБУ утвердит в течение месяца.

Теперь рабочий вариант заключается в ограничении до 30 выходных переводов в месяц, и не более чем на 100 000 гривен. Эти ограничения будут касаться только переводов с карты на карту, не коснутся платежей и других операций, а также не помешают волонтерскому собранию, ведь входящие переводы остаются без ограничений.

Причиной введения такого ограничения является рост популярности "дропов" и "денежных ил". Эти финансовые схемы позволяют мошенникам использовать персональные данные граждан для открытия банковских карт и проведения транзакций, избежав финансового мониторинга. Такие операции используются для уклонения от уплаты налогов, вывода средств за границу и других нелегальных целей.

Хотя ограничения на переводы не уничтожат эти схемы, они значительно усложнят работу мошенникам, создав дополнительные препятствия. Введенные ограничения не повлияют на 95-98% клиентов банков, уверяют в Нацбанке, ведь они и так переводят средства меньше, чем на указанные суммы и делают менее 30 переводов в месяц.

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