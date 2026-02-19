Украинца после проверки заставили доплатить за газ более 47 тыс. грн: за какое нарушение накажут

Индустриальный районный суд города Харькова обязал доплатить Михаил К. 47 тыс. 347 грн в пользу ООО "Газораспределительные сети Украины". Именно столько составляет стоимость газа, за который нужно доплатить. Подсудимый незаконно "врезался" еще в августе 2023 года.

Об этом говорится в материалах дела №644/10768/25. Еще в апреле 2024-го при ремонтных работах был обнаружен скрытый газопровод, установленный без разрешения газовиков. Он находился на территории частного дома под землей.

"Взыскать в пользу Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" стоимость неучтенных объемов (объемов) природного газа за несанкционированный отбор природного газа, в размере 47347 гривен 32 копейки", – постановил Индустриальный районный суд.

Во время проверки обнаружили пластиковую трубку, диаметром 20 мм. Ее подключили к внутридомовой системе газоснабжения через тройник. Эта "врезка" нарушает Кодекс газораспределительных систем (ГРС).

Через неделю после выявления нарушения состоялось заседание комиссии, где был и обвиняемый. На заседании приняли решение о доначислении объемов газа. Комиссия установила, что незаконное потребление происходило почти 8 месяцев, а именно с первого августа 2023 года по третье апреля 2024 года.

За это время объем использованного природного газа рассчитали как почти 6,4 тыс. куб. м. Стоимость его составляет 47 тыс. 347 грн. Кроме того ответчика обязали возместить расходы Газораспределительных сетей за судебный сбор, а именно 2,4 тыс. грн. Суммарно суд обязал ответчика вернуть более 49,7 тыс. грн.

В Кодексе ГРС объяснено, что при обнаружении несанкционированной трубы или вмешательстве в работу счетчика расчет объема потребленного газа осуществляется по предельным объемам с учетом всех газовых приборов потребителя. Нарушитель обязан оплатить за период с последнего снятия показаний счетчика до дня выявления нарушения, но не более чем за 6 месяцев.

Но если "врезка" скрытая (под землей или под домом) – объема неучтенного газа, определяется со дня покупки или аренды помещения, но не более двух последних лет, предшествовавших дню выявления нарушения.

