Украинским беженцам в ЕС массово урезают выплаты: какие страны уже снизили помощь

В странах, где проживает наибольшее количество украинских беженцев, наблюдается уменьшение социальных выплат из-за нагрузки на экономику и жилищный фонд стран. В частности, они меняются в Польше, Чехии, Норвегии, Ирландии и Германии.

Об этом сообщает Info Sapiens со ссылкой на данные проведенного опроса. "По данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за границей в результате войны находится 4,9 млн украинцев ", – говорится в сообщении.

Страны с наибольшим количеством беженцев на душу населения стремятся снизить свои расходы на помощь украинским беженцам. По оценкам Кильского института мировой экономики, за период с 15 января 2022 года по 15 января 2024 года:

Польша потеряла 3,3% своего ВВП;

своего ВВП; Чехия и Болгария – по 2,1%;

Словакия – 1,7%;

Латвия – 1,5%;

Эстония, Литва, Румыния и Венгрия – примерно 1% ВВП.

Неудивительно, что эти страны обращают внимание на уменьшение расходов. К примеру, в Чехии приняли закон, ограничивающий бесплатное проживание для беженцев только на первые 150 дней после въезда в страну, а в Польше с 1 января 2023 года ввели оплату в размере 50% от стоимости проживания в центрах для беженцев.

Следует отметить, что даже государства с ограниченными расходами на социальные программы для беженцев могут сталкиваться с серьезной нагрузкой на свои жилищные ресурсы. Например, Норвегия считает себя более привлекательной для украинских беженцев из- за щедрых социальных льгот по сравнению с другими скандинавскими странами.

В результате украинцы, которые прибудут в Норвегию после принятия нового закона, будут вынуждены находиться в приемных центрах для беженцев дольше, но получать уменьшенные выплаты. Кроме того, им будет запрещено возвращаться в Украину, если они стремятся продлить свой статус пребывания в Норвегии.

В Ирландии ограничили максимальный срок проживания в государственном жилье на 90 дней для украинских беженцев, а их социальные выплаты уменьшились с 220 (9320 грн) до 38,8 евро (1610 грн) в неделю в 2024 году. Такое решение связано с ограниченным количеством государственного жилья и желанием предотвратить переезд в Ирландию украинцев, которые уже за границей и хотят изменить место жительства не по причинам безопасности, а по высшим социальным выплатам.

В Германии, где находится значительное количество украинских беженцев, что составляет практически 700 тысяч человек, из них 480 тысяч – трудоспособного возраста, выплаты пособия по безработице для них составляют столько же, сколько для местных жителей – 563 евро (23 850 грн). В этой связи в 2024 году могут быть частично отменены выплаты (за исключением жилищно-коммунальных) для тех, кто отказывается от труда без веских причин.

Также наблюдается ускоренный процесс трудового устройства: раньше украинские беженцы должны были пройти языковые курсы до определенного уровня, а теперь большинство внимания уделяется обучению непосредственно на рабочем месте. Кроме того, квалификация и индивидуальные предпочтения украинцев по отношению к работе сейчас рассматриваются как менее приоритетные факторы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Правительство Польши приняло проект изменений в закон о помощи украинским беженцам, в частности привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах. Законопроект также предусматривает законность пребывания граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR до 30 сентября 2025 года, и отмена единовременной социальной помощи.

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