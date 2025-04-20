Украинским водителям приходится платить почти 100 тысяч: за что в МВД берут такие деньги

Украинские водители могут самостоятельно выбрать номера для своих авто. Однако за это придется заплатить – при чем немалые деньги. Так, самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, а самые дорогие – 96 000 грн.

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Как рассказали в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ МВД), самыми дорогими – стоят, собственно, 96 000 грн, – являются номера трех комбинаций. В частности:

0001;

0009;

7777.

Еще за ряд номерных комбинаций нужно будет заплатить 60 000 грн. Это:

0002;

0003;

0004;

0005;

0008;

0009;

1111;

2222;

3333;

4444;

5555;

8888;

9999.

За 18 тыс. грн можно купить комбинации, в которых три одинаковые цифры размещены подряд. К примеру, 1234, 0011, 0022 и пр.

За 12 тыс. грн – знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые: 0010, 0012 и пр. Столько же стоят номера:

0006;

6666.

Меньше всего – 4 800 грн – стоят ноиера сразу трех комбинаций. В частности:

Две последовательные пары одинаковых цифр – 0066, 6622 и пр.

Одинаковые первая и третья цифры, либо вторая и четвертая, либо первая и четвертая, либо первая и третья – 0101, 0550, 1001, 1441 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные подряд – 2666, 9666 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные не подряд – 0700, 1011 и пр.

Вместе с тем, следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше подобрать себе другой номер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на дорогах Украины все чаще появляются авто с номерами серии "DI". Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств (ТС), которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія. При этом владельцам ТС не обязательно получать номера серии "DI" – при желании они могут свои старые знаки.

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