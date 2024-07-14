Украинские золотые монеты продают по 500 тыс. грн: какие самые ценные и что нужно знать

Украинцы могут заработать на золотых памятных монетах Национального банка. Самые дорогие сейчас – монеты серии "Оранта", выпущенные в 1997 году. Только за одну монету из набора на ценовом пике готовы были отдавать до 250 тыс. грн, а полный комплект продают более чем за 500 тыс.

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Обычно стоимость таких изделий растет со временем, но при инвестициях в них следует помнить об осторожности и знать некоторые нюансы. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Козырев.

По его словам, покупать лучше монеты, цена которых мало зависит от стоимости золота. А также обращать внимание на тираж монеты и ее состояние.

"Царапины, пятна, потертости на монете или ее выемка из капсулы хранения недопустимы. Это сразу же снижает ее стоимость, иногда – в разы... Нумизматическая накрутка за памятность растет только с годами. Желательно покупать монеты у проверенных продавцов с высоким рейтингом на известных аукционных площадках или у НБУ, если он еще их будет реализовывать", – предостерег специалист.

Вместе с каждой монетой должен предоставляться набор: сертификат НБУ, капсула и нацбанковская коробка для хранения. Если их нет у продавца, от сделки лучше отказаться. Также специалист напомнил, что срок вложения в золотые памятные монеты составляет минимум 3-5 лет.

Цены на золотые монеты НБУ

Серия золотых монет "Оранта"

Была выпущена в обращение в 1997 году (на монетах стоит год чеканки 1996). Номинал – 50, 125, 250 и 500 грн, соответственно вес чистого золота – 3,11 г, 7,78 г, 15,55 г и 31,1 г. Тираж монет составил:

50 грн – 2000 шт.;

125 грн – 4000 шт.;

250 грн –3000 шт.;

500 грн – 1000 шт.

"Ударное сочетание тиража, эстетики, качества изготовления, а также достаточная сложность приобретения отдельных номиналов сделали мечтой любого коллекционера украинской нумизматики наличие всего набора из 4 монет – от 50 до 500 грн. Поэтому они готовы выкладывать за него огромные суммы, значительно превышающие стоимость самого золота в монетах. Средняя стоимость 50 грн золотой "Оранты" составляет 38 999 грн, а на пике цены в начале мая 2024 года она достигала 48 888 грн", – рассказал Козырев.

Стоимость монеты "Оранта" 125 грн достигает 50 тыс. грн и выше. Большой тираж 250-гривневой "Оранты" (3000 шт.) также работает на понижение цены этой позиции по набору. Эта монета стоила на пике цены около 80 тыс. грн.

500-гривневая монета "Оранта" считается жемчужиной данной серии за счет своего тиража всего в 1000 штук и сложности ее приобретения. Поэтому его цена на пике стоимости на аукционах составляла около 250 тыс. грн.

"Тот, кто смог купить этот полный набор (или хотя бы редчайшую 500-гривневую монету) в момент выпуска в 1997 году, получил доход, который в 7-10 раз превышает его первоначальную стоимость. И это гораздо больше роста чистой стоимости золота за этот период", – отметил Козырев.

"20 лет Независимости Украины"

Золотая монета номиналом 100 грн была выпущена в 2011 году. Ее чистый вес составляет 1 унцию золота 999,9 пробы (31,1 г), тираж всего 1000 штук.

"При стоимости металла в пределах 96 667,38 гривен по курсу НБУ она редко встречается на нумизматических аукционах и продают ее в пределах до 170 тыс. грн, то есть в 1,75 раза дороже стоимости драгоценного металла в монете. Те, кто купил ее в 2016 году (время появления этой монеты на аукционной площадке) по цене около 55 500 грн могут ее продать сейчас практически втрое дороже", – рассказал Козырев.

Дело в том, что спецификой этой монеты является не только ее низкий тираж. Часть выпущенных монет была продана депутатам, подарена иностранным послам и политическим деятелям, участвовавшим в становлении Независимости Украины. В результате изначально купить монету смог только очень ограниченный круг лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине выставили на продажу за 35 тыс. грн советские 5 копеек 1979 года чеканки. Особенность этой монеты – в необычном штемпеле. Впрочем, покупатели не спешат покупать ценные 5 копеек по предложенной продавцом цене.

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