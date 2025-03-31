Украинские чиновники и правоохранители получали по 80 тысяч пенсии по поддельным документам: кто их выдавал

Государственные служащие и правоохранители, получившие от бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы фиктивный статус инвалидности, ежемесячно получали крупные пенсии. В отдельных случаях суммы доходили до 80 000 грн.

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Об этом свидетельствуют материалы суда. Согласно им, сами госслужащие и правоохранители знали, что используют фиктивные документы.

"В ходе досудебного расследования установлено, что заинтересованные государственные служащие и правоохранители, достоверно зная о ложности полученных документов, используют их путем подачи в органы социальной защиты населения с целью незаконного получения пенсии по инвалидности за счет бюджетных средств", – говорится в материалах.

При этом подчеркивается: размер же этих пенсий колебался от незначительных до огромных. Так, по данным судебных материалов, имеющие фиктивную инвалидность государственные служащие и правоохранители ежемесячно получали таким образом от 2 000 до 80 000 грню

Кроме того, отмечается, по предварительным данным, только за 2023 год из государственного бюджета таким лицам выплачены средства в размере более 20 млн грн. Что является "особенно большим размером".

Напомним: в октябре 2024 года Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили на незаконном обогащении главу Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, чиновника областного управления Пенсионного фонда. Во время обыска дома у них обнаружили около 6 млн долларов в разных валютах.

В ходе следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Тем не менее, Крупу задержали и отправили под арест на два месяца, впоследствии эту меру продлевали несколько раз, уменьшая размер залога.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Апелляционная палата ВАКС приняла решение об изменениях в мере пресечения для Татьяны Крупы. Суд оставил ее под стражей, но снизил альтернативную залог с 230 до 130 млн грн.

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