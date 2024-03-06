Украинские 10 копеек можно продать почти за 20 тысяч: как выглядят

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.

Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб тризуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла. В т.ч. и монеты времен СССР.

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