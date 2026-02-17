Украинку обязали вернуть выплаты ВПЛ: какую сумму и почему суд принял такое решение

Украинка со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) выехала за границу, но продолжала получать государственную помощь на проживание, хотя после выезда право на эти выплаты было утрачено. Суд признал такие выплаты безосновательными и обязал женщину вернуть 6 тысяч гривен помощи и оплатить судебный сбор.

Об этом говорится в постановлении Основянского районного суда города Харькова. Было установлено, что 5 октября 2022 года женщина получила справку ВПЛ и обратилась с заявлением о назначении помощи. Ей была назначена ежемесячная выплата в размере 2 000 гривен.

Однако, как выяснилось из информации Государственной пограничной службы 19 ноября 2024 года женщина пересекла государственную границу Украины через пункт пропуска Ягодин и выехала за границу. После получения информации о выезде ответчицы орган социальной защиты принял решение от 2 апреля 2025 года о прекращении выплат с 1 января 2025 года. Основанием стало то, что после выезда за пределы Украины женщина потеряла право на пособие на проживание ВПЛ.

В то же время Областной центр по начислению и осуществлению социальных выплат сообщил о переплате в размере 6 000 гривен за период с 1 января по 31 марта 2025 года. Ответчице направили требование о добровольном возврате средств, однако она осталась без реакции.

При рассмотрении дела истец уточнил исковые требования, исправив техническую ошибку, сначала речь шла о 60 тысячах гривен, но фактическая сумма спора составляла 6 тысяч гривен. Сама ответчица в суд не являлась, отзыва на иск не подала. Суд признал ее надлежащим образом извещенной и рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства, приняв заочное решение.

Суд обратил внимание, что социальные выплаты могут не подлежать возврату только при условии, если они выплачены добровольно, без недобросовестности получателя и без счетной ошибки. В данном же случае выплаты осуществлялись после прекращения правовых оснований, а следовательно подлежат обязательному возврату.

Суд полностью удовлетворил иск органа социальной защиты. С ответчицы постановлено взыскать:

6 000 гривен излишне выплаченной помощи на проживание ВПЛ;

