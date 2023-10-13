Украинец отсудил у чиновников 60 тыс. морального ущерба из-за того, что на него упало дерево

Сосновский районный суд Черкасс обязал Черкасский горсовет выплатить местному жителю 60 тыс. грн в виде компенсации морального ущерба. На истца упала дерево, из-за чего у него начались "душевные волнения и нравственные переживания".

Об этом говорится в материалах дела №712/4859/23. Происшествие произошло в день рождение истца. Он должен был созвониться с женой. "Жена по секрету рассказала, что дети хотят спеть песенку о дне рождения, держа в руках собственноручно сделанный тортик со свечами. Истец ждал вечера. Перед связью истцу следовало выгулять собаку. Потребность в выгуле собаки не зависит от желания хозяина или капризов погоды", – говорится в материалах дела.

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Вечером, прогуливаясь с собакой, на истца упало дерево. После этого, как говорится в решении суда, "у истца начались душевные волнения и нравственные переживания из-за, как окажется позже, полного бездействия ответчиков".

В результате истец попал в больницу, пропустил свой день рождение, день рождение кума (о чем сообщил в суде) и день рождение своего отца. В больнице он провел неделю.

"Во время пребывания в больнице из-за своего физического состояния истец переживал за свои должностные обязанности председателя правления ОСМД "Ярославская, 30" и обязанности, связанные с адвокатской деятельностью", – говорится в материалах дела. Суд принял решение взыскать с Черкасского городского совета в пользу истца моральный ущерб в размере 60 тыс. грн.

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