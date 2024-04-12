Удаленная работа в Украине: кому готовы платить от 40 тысяч гривен

В Украине растет популярность отдаленной работы, и все больше претендентов ищут вакансии, предусматривающие возможность работать с любой точки планеты. Такой спрос обусловлен высоким уровнем заработка и возможностью работать в более безопасных городах Украины из-за ракетных обстрелов со стороны РФ. На удаленной работе высокий уровень заработка предлагают онлайн-учителям и менеджерам по продажам.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, к примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти удаленную вакансию преподавателя немецкого языка с заработной платой от 30 до 35 тыс. грн. Вакансия предусматривает проведение онлайн-уроков в соответствии с учебными программами, а также подготовку индивидуальных учебных планов для каждого студента.

А одна из онлайн-школ готова платить менеджерам по продажам 50-80 тыс. грн. Обучить профессии обещают через неделю, а работать можно из любой точки мира. "Вместе с нами ты бесплатно пройдешь наше обучение, за которое другие платят деньги. Вместе с нами ты будешь кайфовать от работы и закрывать свои цели благодаря своим профессиональным навыкам", – говорится в объявлении.

Также аутсорсинговая компания открывает конкурс на позицию Local Department Manager, отвечающий за повышение эффективности работы локальных команд. По словам работодателя, заработная плата претенда будет стартовать от 40 тыс. грн, а формат работы предусматривает гибкий график и удаленный формат.

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение зарплат в Украине не только в номинальном выражении, но и в реальном. Это означает, что покупательная способность граждан будет расти.

Этот процесс объясняется увеличением конкуренции между работодателями за квалифицированных работников. Отмечается, что многие предприятия повышают не только номинальную, но и реальную оплату труда своих работников, что превышает уровень инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году средняя реальная зарплата в Украине выросла на 3,5%.

Этот процесс повышения зарплат планирует продолжаться и дальше и приведет к снижению уровня безработицы. Отмечается, что растет количество вакансий, но предприятиям часто трудно найти специалистов с нужными навыками из-за структурных проблем на рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в некоторых случаях платить им около 30 тыс. грн.

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