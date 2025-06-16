У украинцев начали забирать водительские удостоверения по новой причине: за что наказывают

С начала 2025 года в Украине уже 9 водителей временно потеряли право управлять авто из-за нарушения правил воинского учета. В судах сейчас находится не менее 59 таких дел, большинство из которых рассматривает Новоград-Волынский суд.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Как стало известно, по состоянию на июнь уже по меньшей мере девять человек получили судебное решение о временном ограничении в праве управлять транспортными средствами.

Однако, как оказалось это не единичные случаи. По результатам поиска в судебном реестре через сервис "Бабушка", аналитики выяснили, что в 2025 году в судах уже рассматривали не менее 59 дел об ограничении права на управление авто в связи с нарушением правил воинского учета. Первое такое дело было решено в январе 2025 года, и именно тогда впервые суд удовлетворил иск территориального центра комплектования (ТЦК). После этого подобная практика приобрела обороты.

Согласно действующим решениям, ограничения являются временными - они действуют до момента, когда нарушитель выполнит требования ТЦК, или пока такие требования не будут отозваны. Речь идет не о классическом "лишении прав", как в случаях с алкоголем или ДТП, а о временном запрете на управление транспортными средствами из-за уклонения от обязанностей воинского учета.

Интересно, что все судебные решения полностью обезличены - в них не указаны имена сторон процесса. Это означает, что проверить наличие дела в отношении себя через открытые реестры невозможно, в отличие, например, от штрафов за ПДД.

Кроме того, в Едином государственном реестре должников уже открыто более 17 тысяч производств за нарушение воинского учета с начала года. Инструмент ограничения прав водителей из-за военных нарушений пока остается локализованным (преимущественно в Житомирской области), но тенденция к распространению очевидна. Эксперты предполагают, что в случае эффективности таких мер, подобные судебные решения могут массово появиться и в других регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле в приложении Резерв+ появится функция онлайн-оплаты штрафов за нарушение воинского учета со скидкой 50%, благодаря которой украинцы смогут быстро и удобно оплатить 8 500 грн вместо 17 000 грн прямо со смартфона. Ожидается, что это упростит доступ к государственным услугам в сфере воинского учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!