У депутата сельсовета с Киевщины хотят конфисковать землю и авто на 5 млн грн: имущество пытались спрятать от ареста

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует признать необоснованными и конфисковать активы депутата Великодымерского поселкового совета Броварского района Киевской области Олега Ткаченко. Речь идет о земле и дорогих автомобилях на 5 млн грн, оформленных на родственников. Активы пытались спрятать от конфискации через продажу третьим лицам, но не успели до ареста.

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О подаче соответствующего иска сообщила пресс-служба САП. Имя фигуранта официально не называется, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет именно о Ткаченко.

Как отмечают в САП, в ходе расследования в уголовном производстве по факту совершения тяжкого преступления в сфере охраны окружающей среды были выявлены данные, указывающие на приобретение депутатом необоснованных активов. Речь идет о таком имуществе:

автомобиль Volkswagen ID 4 2023 года выпуска стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую супругу депутата;

автомобиль Jaguar XF 2015 года выпуска, зарегистрированный на совершеннолетнего сына депутата (стоимость таких автомобилей б/у в хорошем состоянии превышает 900 тыс. грн );

2015 года выпуска, зарегистрированный на совершеннолетнего сына депутата (стоимость таких автомобилей б/у в хорошем состоянии превышает ); 10 земельных участков, оформленных на тещу депутата, его бывшую супругу и сына.

Указано, что общая сумма активов превышает 5 млн грн. При этом анализ имущественного состояния депутата поселкового совета и членов его семьи (включая бывшую супругу) показал: они не могли приобрести такое дорогое имущество за счет законных доходов.

Также в ходе проверки выяснилось, что теща депутата пыталась продать часть земельных участков, причем близким людям. Однако активы были оперативно арестованы и спрятать повторно их не удалось.

Гражданская конфискация: когда применяется и что нужно знать

Взимать незаконно приобретенные активы в государственный бюджет суду позволяет правовой механизм гражданской конфискации. Суть такой конфискации заключается не в наказании человека, а в том, чтобы взыскать в собственность государства актив, законность приобретения которого фигурант не смог доказать, объясняют в "Transparency International Украина".

Несоответствие между официальными доходами и реальным богатствами может показать как декларация чиновника или представителя местной власти, так и дополнительное расследование. По закону ситуация, когда чиновник приобретает жилье, земельные участки и другие активы, превышающие его законные доходы на 6500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ), считается незаконным обогащением.

Показатель НМДГ закладывается в госбюджет каждый год, в 2025-м он составляет 1514 грн. Соответственно, если чиновник получил активы необоснованного происхождения менее чем на 9,841 млн грн, они будут подпадать под действие гражданской конфискации, а не уголовного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее государство отобрало у топ-чиновника квартиру, 2 авто и 1,3 млн гривен. Суд признал незаконно приобретенным имущество общей стоимостью 5 млн грн.

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