Цены выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 28 августа стоил 6454,01 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 2149,4 грн. При этом по сравнению с серединой месяца, цены заметно выросли: 999,9-я проба подорожала почти на 278 грн, а 333-я – более чем на 92 грн.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 2000,8 грн за 1 грамм (стало дороже более чем на 86 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 5228,27 грн/грамм. Что сразу почти на 225 грн выше, чем было в середине августа. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же, отметим, золотым ломом считаются изделия или фрагменты из золота, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Среди прочего, такими являются:

сломанные украшения;

старые цепочки, серьги, кольца;

зубное золото;

технические золотые детали.

При этом ключевым фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота в изделии. Также стоит учитывать, что наличие вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого лома рекомендуется заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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